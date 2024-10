Tomasz Jakubiak ostrzega przed fałszywymi kontami

W filmie opublikowanym w sobotę w mediach społecznościowych Tomasz Jakubiak pokazał, że fałszywe konta zazwyczaj są opatrzone jego imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem, ale liczba obserwujących je osób lub znajomych jest znikoma. Jego jedyne prawdziwe profile są zaś obserwowane przez ponad sto tysięcy ludzi. Juror "MasterChefa" przypomniał, że nigdy nie prosi o wsparcie finansowe na swoje leczenie w wiadomościach prywatnych, ani na Instagramie, czy Facebooku i zaapelował, by nie klikać w ewentualne linki wysłane w takiej wiadomości. "Jedyne wsparcie to zakup ebooka lub oficjalna zrzutka, która zostanie ogłoszona przez oficjalną fundację" - poinformował Jakubiak.

Tomasz Jakubiak, juror programu "MasterChef", niedawno ujawnił, że walczy z chorobą nowotworową. - Jakiś czas temu dowiedziałem się, że choruję na bardzo rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór. Nie chciałem się do tego przyznać ze względu na to, jak rodzina zaczęła cierpieć, no i też było mi wstyd - wyznał w nagraniu opublikowanym pod koniec września.