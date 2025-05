"The Last of Us" z każdym sezonem "będzie czymś innym". Twórcy zdradzają szczegóły trzeciego sezonu

"The Last of Us". Zwiastun drugiego sezonu serialu Źródło: MAX

Kluczowe fakty: W poniedziałek w serwisie Max pojawił się ostatni odcinek drugiego sezonu "The Last of Us".

Craig Mazin i Neil Druckmann - współtwórcy serialu - spotkali się w piątek z dziennikarzami. W wirtualnej konferencji uczestniczył Tomasz-Marcin Wrona, dziennikarz tvn24.pl

Twórcy przekonywali, że ostatni odcinek drugiej odsłony serialu kończy się w swoim "naturalnym punkcie".

Serial "The Last of Us" wyznacza nowe standardy jeśli chodzi o telewizyjne adaptacje gier wideo. Widzieliśmy to w sezonie pierwszym, a druga odsłona tylko to przekonanie potwierdza. W poniedziałek w serwisie Max pojawił się finałowy, siódmy odcinek drugiego sezonu "The Last of Us". Natomiast w miniony piątek odbyła się wirtualna konferencja prasowa z udziałem twórców serialu Craiga Manzina oraz Neila Druckmanna (również współtwórcy gry wideo, która jest pierwowzorem dla produkcji telewizyjnej).

Żeby nie zdradzać zbyt dużo: w siódmym, finałowym odcinku Ellie (Bella Ramsey) razem z Jessem (Young Mazino) przemierzają Seattle. Jesse chce odnaleźć Tommy'ego, Ellie nie daje za wygraną i chce dopaść Abby (Kaitlyn Dever), Mel (Ariela Baker) oraz Owena (Spencer Lord). Ellie dociera do kryjówki, gdzie zabija Mel i Owena, po czym dołączają do niej Tommy i Jesse. Razem wracają do swojego miejsca ukrycia. W pewnym momencie pojawia się Abby, mierząc z broni do Ellie.

Czego możemy spodziewać się w trzecim sezonie? - Siódmy odcinek (drugiego sezonu - red.) zawiera pewne wskazówki, które są bardzo wymowne - zdradził Druckmann. Mazin stwierdził, że w kolejnej odsłonie można spodziewać się "muzycznych numerów". - Myślę, że serial zacznie być musicalem - dodał, śmiejąc się.

- Poza tym nie mogę nic obiecać. Mam nadzieję, że ludzie, jeśli znają grę, zdadzą sobie sprawę, że nie mamy zamiaru ignorować kluczowych momentów z zarażonymi. Tworzymy też nowe, dodatkowe wątki, tak jak w tym sezonie atak na Jackson i podobne. Jeśli chodzi o te duże rzeczy, mam nadzieję, że ludzie dostrzegą, że jesteśmy uważni - wyjaśnił Mazin.

Druckmann dodał, że "duże rzeczy są kluczowym określeniem".

Twórcy "The Last of Us": to nie koniec również tych, którzy w tym momencie nie żyją

W związku z tym, że fabuła urywa się w momencie konfrontacji pomiędzy Abby i Ellie, rodzi się pytanie, co stanie się z postacią Ellie w kolejnym sezonie?

- Pamiętam, że przed drugim sezonie ludzie pytali mnie o to, co wydarzy się z Joelem (Pedro Pascal - red.) i kiedy zginie? Reagowałem pytaniem: co macie na myśli, mówiąc "kiedy"? Chodzi chyba o to, "czy" Joel zginie. Gdy pojawi się kolejny sezon, wydarzy się to, co ma się wydarzyć. Nawet jeśli w pewnym momencie wiem dokładnie, co jeszcze się zdarzy, to moje dotychczasowe doświadczenia podpowiadają mi, że za dwa tygodnie być może zupełnie inaczej wyobrazimy sobie to, jak ta historia powinna się potoczyć - zwrócił uwagę Mazin.

- Wszystko, co w tym momencie mogę powiedzieć to: Kaitlyn Dever nie powiedziała ostatniego słowa, Bella Ramsey czy Isabela Merced nie znikną z ekranu. To nie jest również koniec dla wielu osób, nawet jeśli w tym punkcie historii już nie żyją - przekonywał Mazin.

Druckmann dodał: - Nieważne, czy czyjaś postać pojawia się na ekranie, czy nie. Tak czy tak będzie obecna cały czas.

Mazin: "The Last of Us" z każdym sezonem będzie czymś innym

Samo zakończenie drugiego sezonu jest zaskakujące pod wieloma względami - niezależnie od tego, czy zna się fabułę gry, czy nie. Zresztą, duet twórców zdradził, że dyskutowali o różnych wersjach finału. - Bawiliśmy się różnymi rzeczami, natomiast nic, co przychodziło nam na myśl, nie cieszyło nas zbyt długo. Okazało się, że to zakończenie było cały czas naturalnym końcem dla tego sezonu - zaznaczył Druckmann.

- Zupełnie szczerze: byliśmy otwarci na różne sposoby zakończenia, o czym bardzo długo rozmawialiśmy. Braliśmy pod uwagę wszystkie możliwości. Każdy ma ochotę pobawić się na różny sposób: przeplatać poszczególne historie, wrócić do pewnych momentów, próbować różnych rzeczy. Pamiętam, że w końcu powiedziałem, że to nie jest częścią DNA tego, jak ta historia ma funkcjonować. To zakończenie wynika po prostu z genów całego pomysłu. Musimy podejmować ryzyko, bo jest to program telewizyjny, a HBO w tym ryzyku ma nas wspierać - wyjaśniał Mazin.

- Jednocześnie, właśnie "zabiliśmy" Pedra Pascala. Stacja HBO zrozumiała, że ten serial będzie z każdym sezonem czymś innym. Jest to bardzo trudne wyzwanie do realizacji, zwłaszcza gdy tworzył hitowy projekt. Cały czas stawiamy ludzi w sytuacji, że zaczynają w serialu coś kochać, a my im to odbieramy i dajemy coś innego w zamian, mając nadzieję, że pokochają w równym stopniu kolejne nowe rzeczy. To wszystko dlatego, ponieważ ta historia tak została skonstruowana - zaznaczył Mazin.

Wszystkie odcinki obu sezonów serialu "The Last of Us" dostępne w serwisie Max.