Taylor Swift jako "bezdzietna kociara"

- W tym kraju faktycznie rządzi nami (...) grono bezdzietnych kociar, nieszczęśliwych z powodu życia, które wiodą, i wyborów, których dokonują, dlatego chcą, by reszta kraju była tak samo nieszczęśliwa - mówił Vance. - To prosty fakt. Spójrzcie na Kamalę Harris, Pete'a Buttigiega (sekretarz transportu - red.), AOC (kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez - red.), cała przyszłość demokratów jest w rękach osób bezdzietnych - mówił w Fox News przed trzema laty. O wypowiedzi Vance'a ponownie zrobiło się głośno, gdy w lipcu tego roku po wskazaniu go kandydatem Donalda Trumpa na wiceprezydenta amerykańskie media przypomniały tamten wywiad.

Do słów kandydata Trumpa na wiceprezydenta nawiązała między innymi gwiazda amerykańskiej telewizji Oprah Winfrey podczas sierpniowej konwencji Partii Demokratycznej. - Wbrew temu, co niektórzy chcieliby, żebyście myśleli, nie różnimy się tak mocno od naszych sąsiadów. Kiedy płonie dom, nie pytamy o rasę czy religię jego właściciela. Nie zastanawiamy się, kim jest jego partner, ani jak on głosował. Nie. Po prostu staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, by go uratować - mówiła Winfrey. - A jeśli dom ten należy do bezdzietnej kociary... cóż, staramy się uratować też kota - rzuciła prezenterka, jednoznacznie nawiązując do uwag Vance'a.