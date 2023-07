James Cameron ostrzega przed sztuczną inteligencją. "Odpowiednik nuklearnego wyścigu zbrojeń"

Swoimi przemyśleniami dotyczącymi sztucznej inteligencji Cameron podzielił się w rozmowie z kanadyjską stacją CTV News z 18 lipca. Nawiązał w niej do swojego filmu "Terminator" z lat 80., opowiadającego o buncie sztucznej inteligencji. - Ostrzegałem was, ludzie, już w 1984 roku, ale mnie nie posłuchaliście. Myślę, że największym zagrożeniem jest uzbrojenie sztucznej inteligencji. Moim zdaniem czeka nas odpowiednik nuklearnego wyścigu zbrojeń, tyle że z udziałem AI. Jeśli my do tego nie doprowadzimy, zrobią to inni. A wtedy dojdzie do eskalacji - stwierdził reżyser.