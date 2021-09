Sophie Ellis-Bextor wyznała, że jest ofiarą gwałtu

"Czułam się zhańbiona, ale także niepewna własnych uczuć, bo nie miałam doświadczeń, z którymi mogłabym to porównać" - dodała. W książce, która publikowana jest w częściach w "Mail On Sunday", Ellis-Bextor opisuje to, jak poznała muzyka - nazwanego przez nią Jim. Było to podczas jednego z koncertów, gdy jeszcze przygotowywała się do matury. Zaprosił ją do swojego mieszkania, żeby pokazać jej swoje książki historyczne i "zanim się zorientowała, leżeli na jego łóżku, a on zdjął moje majtki".