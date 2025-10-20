Sonda. Kto powinien wygrać Konkurs Chopinowski?

Finaliści Konkursu Chopinowskiego Źródło: TVN24

Poniedziałek to trzeci dzień finałów XIX Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Po ostatnim z zaplanowanych koncertów nastąpi narada jury, które wyłoni zwycięzców nagród głównych oraz nagród specjalnych w konkursie.

Konkurs ma liczne grono widzów i swoich oddanych fanów. Każdy z finalistów może liczyć na wsparcie publiczności, tak w Filharmonii Narodowej, jak i w mediach społecznościowych. Ale niektórzy oklaskiwani są wyjątkowo gorąco. A kto jest Państwa kandydatem do zwycięstwa? Kto najbardziej ujął Was nie tylko wykonaniem Poloneza-fantazji As-dur i jednego z koncertów w finale, ale też swoimi interpretacjami dzieł Chopina w poprzednich etapach? Zapraszamy do udziału w naszej sondzie.