"Byłeś naprawdę za dobry na ten świat. Byłeś aniołem, który żył tylko po to, by inni się uśmiechali i byli szczęśliwi" - napisała Nicola Payne w poniedziałek w mediach społecznościowych, zwracając się bezpośrednio do zmarłego przed tygodniem brata, Liama. "Żyłeś zgodnie z mottem, że nie ma sensu robić czegoś, jeśli nie jest się w tym genialnym i, Liamie, zdecydowanie byłeś genialny we wszystkim, co robiłeś. (...) Mam nadzieję, że w końcu znalazłeś spokój tam na górze i będziesz dalej się nami opiekować, tak jak robiłeś to za życia. Zadbamy o to, by Bear (7-letni syn gwiazdy – red.) dowiedział się o swoim ojcu i o tym, jak bardzo go kochał" - dodała w dalszej części posta Nicola Payne.