Sam Simon Cowell nacisnął dla Polki złoty przycisk. Sara James sensacją "America’s Got Talent"

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu wyemitowany został kolejny odcinek "America’s Got Talent", pierwowzoru programu "Mam talent!". Wystąpiła w nim Sara James, nastolatka z Polski, i tak oczarowała jury oraz publiczność, że Simon Cowell nacisnął swój złoty guzik. Oznacza to, że Sara przechodzi bezpośrednio do transmitowanych na żywo półfinałów.

Sara James znana jest polskim widzom m.in. z wygranej w programie "The Voice Kids". W zeszłym roku zajęła też drugie miejsce po świetnie ocenianym występie w konkursie Eurowizji Junior. W Polsce ma więc już całkiem spore grono fanów. Pod koniec maja poinformowała ich w mediach społecznościowych, że wybiera się na przesłuchania do słynnego amerykańskiego talent show. Odcinek "America’s Got Talent" z jej udziałem został wyemitowany jednak dopiero ostatniej nocy naszego czasu.

Przed występem jurorzy zwyczajowo ucięli sobie z James krótką pogawędkę. Kiedy powiedziała im, że przyjechała z Polski, dwóch z nich - Howie Mandel i pomysłodawca programu Simon Cowell - zdradziło, że ma polskie korzenie. Cowell przyznał też, że ma dobre przeczucia co do występu dziewczyny. I się nie pomylił, bo nastolatka swoim wykonaniem "Lovely" z repertuaru Khalida i Billie Eilish porwała zarówno jury, jak i publiczność.

Sara James w "America's Got Talent": "Jest totalną gwiazdą"

James dostała owację na stojąco, a jurorzy przez chwilę nie mogli wydusić z siebie dużo więcej niż tylko "wow". Sara wspomniała, że to jej pierwszy raz w Ameryce, w której ponoć marzenia się spełniają, więc postanowiła to sprawdzić. Simon Cowell po wysłuchaniu piosenki nawiązał do tego, mówiąc, że nigdy nie zapomni jak sam dwie dekady temu przyjechał do Stanów. I że chciałby, aby James również na zawsze zapamiętała ten moment. Po tych słowach nacisnął złoty guzik. W tym momencie na scenie zwykle pojawiają się fajerwerki i złote konfetti, ale co ważniejsze - występująca osoba automatycznie przechodzi do półfinałów na żywo, bez potrzeby przechodzenia etapów pośrednich.

13-latka z Polski rozpłakała się ze wzruszenia, podobnie jak jej mama, Arleta Dancewicz, która wybiegła zza kulis, by przytulić córkę na scenie. Obie następnie zostały uściskane przez Cowella, którego zdaniem wokół nastolatki unosi się aura gwiazdy. Potwierdził to zresztą później w wywiadzie dla magazynu "People", mówiąc: "Wcisnąłem złoty przycisk dla Sary, bo w mojej opinii jest totalną gwiazdą. Przeleciała świat, żeby wziąć udział w przesłuchaniach do AGT i zobaczyć, czy marzenia się spełniają. To naprawdę do mnie przemówiło, bo 20 lat temu miałem podobne myśli. Nie miałem tylko jej talentu!" - skomplementował Polkę. Dodał też, że oprócz niego jeszcze co najmniej dwóch członków jury zamierzało nacisnąć złoty przycisk, tak dobry był jej występ.

Kim jest Sara James

Sara Egwu-James w czerwcu kończy 14 lat. Pochodzi ze Słubic, jest córką Polki i Nigeryjczyka. Talent muzyczny odziedziczyła po tacie, który występował w programach takich jak "X Factor" czy "Bitwa na głosy". Nastolatka uczęszcza do podstawówki i do szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Śpiewać zaczęła, mając 3-4 lata, mniej więcej wtedy też została fanką programu "America’s Got Talent", którego fragmenty oglądała w serwisie YouTube. Teraz znajdzie się w jego półfinałach. - Mam mnóstwo pomysłów - odpowiedziała magazynowi "People" na pytanie o to, co zamierza zaśpiewać.

