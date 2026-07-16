"Jawne kłamstwa". Agent o przyczynie śmierci Sama Neilla

Aktor Sam Neill zmarł w wieku 78 lat Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Javier Etxezarreta/PAP/EPA

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"Rozmawiałem z rodziną Sama Neilla jako jego wieloletni przedstawiciel i chciałbym doprecyzować fanom kilka szczegółów" - przekazał w oświadczeniu Philip Grenz, który przez 19 lat pracował jako agent aktora. Dodał, że po śmierci artysty w mediach pojawiły się "nieścisłości i jawne kłamstwa" na jego temat.

"Sam zmarł na zapalenie płuc. Zanim zachorował, dzielnie walczył z chłoniakiem i pokonał go dzięki nowej metodzie leczenia zwanej terapią CAR-T" - przekazał Grenz. Agent dodał, że Neill w ciągu ostatniego roku pracował na planie czterech produkcji, które będą miały premiery w najbliższych miesiącach.

Rodzina planuje uczcić pamięć zmarłego na jego farmie w Nowej Zelandii, nie ustaliła jednak jeszcze terminu. "Chciałbym podziękować tym, którzy byli naprawdę blisko Sama, za uszanowanie jego prywatności. On na to zasłużył. Szacunku potrzebują też, i zasługują na to, jego bliscy w tym niezmiernie trudnym czasie" - podsumował Grenz.

Sam Neill o chorobie

Sam Neill w ciągu pięciu dekad kariery zagrał w ponad 150 filmach. Rozpoznawalność na całym świecie zawdzięczał między innymi roli doktora Alana Granta w "Parku Jurajskim" Stevena Spielberga. Aktor zmarł 13 lipca w wieku 78 lat. Jego rodzina początkowo nie podała przyczyn śmierci, podkreśliła jednak, że nie był nią nowotwór.

Sam Neill zmarł w wieku 78 lat. Źródło zdjęcia: Susanna Saez/PAP/EPA

Urodzony w Irlandii Północnej i wychowany w Nowej Zelandii aktor wyjawił w 2023 roku, że rok wcześniej zdiagnozowano u niego chłoniaka. Poddał się chemioterapii, a następnie terapii CAR-T. W kwietniu tego roku poinformował, że "właśnie przeszedł badanie i nie ma w organizmie żadnego raka". - Nie boję się śmierci - mówił w wywiadzie dla BBC przed trzema laty. - Nie chcę jednak, żeby życie się skończyło, bo naprawdę cieszę się życiem - podkreślał.

Terapia CAR-T w Polsce

Terapia CAR-T, o której wspomina agent aktora w nowym oświadczeniu, jest zaawansowaną formą immunoterapii komórkowej, stosowaną między innymi w terapii nowotworów hematologicznych. W Polsce od września 2021 roku jest refundowana w ramach programu lekowego leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, a od maja 2022 roku w ramach programu lekowego leczenia chorych na chłoniaki B-komórkowe - podaje E-zdrowie, portal Ministerstwa Zdrowia .

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że od początku refundacji do końca 2025 roku w naszym kraju sprawozdano terapię CAR-T dla 453 pacjentów. Łączna sprawozdana wartość refundacji terapii wyniosła 601 mln zł.