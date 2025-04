Robbie Williams na ceremonii otwarcia mundialu Źródło: PAP/ EPA

Robbie Williams ujawnił w rozmowie z brytyjskimi mediami, że zdiagnozowano u niego szkorbut. Piosenkarz opowiedział o powodach ostatnich kłopotów ze zdrowiem.

Na skróty "Przestałem jeść i nie dostarczałem organizmowi składników odżywczych" - wyznał w wywiadzie Williams

Dieta zakończyła się w jego przypadku niedoborem witaminy C

Dlaczego nazwał szkorbut "chorobą XVII-wiecznych piratów"?

Robbie Williams udzielił wywiadu tabloidowi "Daily Mirror". Jak mówił, w początkach tego roku pojawiły się u niego kłopoty ze zdrowiem. "Rok zaczął się od problemów ze zdrowiem psychicznym, których już nie miałem od bardzo, bardzo dawna. Byłem smutny, niespokojny, byłem przygnębiony" - wyznał gazecie.

Jak wyznał, depresję zdiagnozowano u niego pierwszy raz 20 lat temu, ale od około dekady nie miał już problemów. "Myślałem, że już mam to za sobą" - mówił.

Robbie Williams o diecie i braku witaminy C

Artysta zaczął podejrzewać, że problemem może być dieta - od ubiegłego roku brał bowiem leki hamujące apetyt. "Przestałem jeść i nie dostarczałem organizmowi składników odżywczych" - stwierdził w rozmowie z tabloidem. Zrzucił kilkanaście kilogramów, ale jednocześnie zdiagnozowano u niego szkorbut, chorobę wywołaną niedoborem w organizmie witaminy C. "Chorobę XVII-wiecznych piratów" - jak sam stwierdził. Gwiazdor przyznał, że po zmianie diety depresja stopniowo ustąpiła.

Czym jest szkorbut? Choroba obecnie rzadka, była powszechna wśród dawnych żeglarzy. Podczas długich podróży na żaglowcach wypadały im zęby, łamały się kości, nie goiły rany. Skuteczym remedium okazały się naturalne produkty zawierajace kwas askorbinowy, czyli witaminę C.

51-letni Robbie Williams w latach 90. zaczynał swoją wielką karierę z zespołem Take That. Od kilkunastu lat występuje jako artysta solowy - wydał 11 albumów studyjnych. W maju zaczyna trasę koncertową w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach Europy (planowany jest też występ w Polsce), która potrwa do końca lata.

