Rewolucja w Złotych Globach. Czy Oscary pójdą ich śladem?

Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w Hollywood zmieniło wymagania dla filmów starających się o kwalifikację do Złotych Globów. To odpowiedź na zaprzestanie działalności kin z powodu pandemii COVID-19. Odtąd również filmy, które nie miały kinowych premier, będą mogły ubiegać się o tę nagrodę.

Najważniejsza zmiana dotyczy tego, jakie filmy mogą ubiegać się o Złote Globy. Dotychczas o nagrody walczyć mogły wyłącznie te tytuły, które najpierw trafiły do kin. Teraz ten przepis został zawieszony, co oznacza, że twórcy mogą wprowadzić swoje obrazy na platformy streamingowe oraz do serwisów VOD, i mimo to nie stracą prawa do walki o statuetki.