Nie żyje raper Pono. Miał 49 lat

Rafał Poniedzielski, raper Pono Źródło: FORUM

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informacja o śmierci Rafała Poniedzielskiego ukazała się na profilu ZIP Skład na Facebooku. "Żegnaj Bracie! Pono 1976-2025" - napisano, dołączając kilka zdjęć. Rafał Poniedzielski zmarł w czwartek w wieku 49 lat.

Rozwiń

O śmierci muzyka poinformował też jego przyjaciel i również znany polski raper Sokół. "Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś" - napisał.

Rozwiń

Muzyk uznawany jest za legendę polskiej sceny hip-hopowej. Swoją przygodę z rapem zaczął w 1996 r. Był współtwórcą ZIP Skład i Zipery, zespołów zasłużonych w historii polskiego hip-hopu. Potem z Wojtkiem "Sokołem" założyli grupę TPWC, która wylansowała ogólnopolski przebój "W aucie". Jako artysta solowy zadebiutował w 2002 roku albumem "Hołd".

Kilka lat temu mówił w tvn24.pl o osobach, które zdecydują się związać swoje życie z rapem. "Kolorowo to jest tylko w teledyskach. Raper to taki sam człowiek jak murarz, szklarz, czy informatyk. Ma takie same problemy, takie samo życie, które przeżywa w tym samym mieście" - podkreślał.