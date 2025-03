Tej nocy pokonała wielką Demi Moore. 25-latka mówi o "surrealistycznym" doświadczeniu 

Widać to było również wtedy, gdy wyszła na scenę by odebrać nagrodę z rąk Emmy Stone. Jak mówiła, to dla niej "surrealistyczne" doświadczenie. Gwiazda "Anory" podkreślała, że choć dorastała w Los Angeles, Hollywood zawsze wydawało jej się odległe. "Więc to, że dziś stoję w tym miejscu, jest naprawdę niesamowite" - przyznała. - Mój sen stał się rzeczywistością. Pewnie jutro się (z niego) obudzę - stwierdziła.

"Spełniony sen" - Oscar dla Mikey Madison

"Anora" to również w pewnym sensie opowieść o śnie na jawie. Ten zamienia się jednak w koszmar. Mikey Madison gra tancerkę erotyczną, która - dzięki małżeństwu z bogatym Rosjaninem - trafia do świata, o jakim wcześniej nawet nie mogła marzyć. Piękny sen kończy się, bo rodzice męża robią wszystko, by unieważnić ślub. Jak pisała w tvn24.pl Ewelina Witenberg, dramat znakomicie obrazuje to, co teraz dzieje się za oceanem, kiedy z nową siłą wybuchł kult pieniądza i bogacenia się, z pominięciem etycznych czy dalekosiężnych kosztów.