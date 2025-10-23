Wystawa "Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition" w Kopenhadze (nagranie z 2020 roku) Źródło: Archiwum Reuters

Nick Cave and the Bad Seeds to jedna z najważniejszych grup w historii muzyki rockowej i alternatywnej, obecna na rynku od lat 80. Ostatni album tej australijskiej formacji, bardzo dobrze przyjęty "Wild God", ukazał się w ubiegłym roku, a w środę zespół zapowiedział wydanie jego wersji live. Ich koncerty, których centralnym punktem jest charyzmatyczny lider, mający niespotykany i bezpośredni kontakt z publicznością, za każdym razem przyciągają tłumy.

Nick Cave and the Bad Seeds Źródło: Zoran Veselinovic / Avalon /PAP/EPA

Zespół Cave'a na Open'erze pojawił się już kilkukrotnie. Tym razem zagrają w Gdyni w czwartek 2 lipca i są pierwszą, ale nie ostatnią, główną gwiazdą zaplanowaną na drugi dzień festiwalu. Oznacza to, że możemy spodziewać się jeszcze jednego dużego ogłoszenia na ten dzień, nie wiadomo jednak, kiedy ono nastąpi.

Wcześniej organizatorzy Open'era ogłosili główną gwiazdę na piątek 3 lipca - będzie nią zespół The Cure.

Jeden z największych festiwali

Open'er Festival to jeden z największych festiwali w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się 23 lata temu w Warszawie. Od 19 lat impreza odbywa się w Gdyni. Tak będzie również w przyszłym roku. Festiwal rozpocznie się 1 lipca, a zakończy 4 lipca.

Na Open'erze zagrali dotąd między innymi The Chemical Brothers, Massive Attack, Beastie Boys, Prince, Bjork, Pearl Jam, Pulp, Foo Fighters, Depeche Mode, Lorde, Gorillaz, Kylie Minogue, czy M.I.A.

