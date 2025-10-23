Logo strona główna
Kultura i styl

Open'er Festival z kolejną gwiazdą. W Gdyni wystąpią Nick Cave and the Bad Seeds

|
Nick Cave and the Bad Seeds
Wystawa "Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition" w Kopenhadze (nagranie z 2020 roku)
Źródło: Archiwum Reuters
Do The Cure, które pojawi się na przyszłorocznej edycji Open'er Festivalu, dołączają kolejni artyści. Organizatorzy ogłosili, że 2 lipca w Gdyni zagra kultowy zespół Nick Cave and the Bad Seeds. Impreza odbędzie się w dniach 1-4 lipca.

Nick Cave and the Bad Seeds to jedna z najważniejszych grup w historii muzyki rockowej i alternatywnej, obecna na rynku od lat 80. Ostatni album tej australijskiej formacji, bardzo dobrze przyjęty "Wild God", ukazał się w ubiegłym roku, a w środę zespół zapowiedział wydanie jego wersji live. Ich koncerty, których centralnym punktem jest charyzmatyczny lider, mający niespotykany i bezpośredni kontakt z publicznością, za każdym razem przyciągają tłumy.

Nick Cave and the Bad Seeds
Nick Cave and the Bad Seeds
Źródło: Zoran Veselinovic / Avalon /PAP/EPA

Zespół Cave'a na Open'erze pojawił się już kilkukrotnie. Tym razem zagrają w Gdyni w czwartek 2 lipca i są pierwszą, ale nie ostatnią, główną gwiazdą zaplanowaną na drugi dzień festiwalu. Oznacza to, że możemy spodziewać się jeszcze jednego dużego ogłoszenia na ten dzień, nie wiadomo jednak, kiedy ono nastąpi.

Wcześniej organizatorzy Open'era ogłosili główną gwiazdę na piątek 3 lipca - będzie nią zespół The Cure.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
The Cure wystąpi w Gdyni

The Cure wystąpi w Gdyni

Martyna Nowosielska-Krassowska
Wszystkie żałoby Nicka Cave'a. "Przyniosłem ze sobą prezent, który dopiero teraz zaczynam rozumieć"

Wszystkie żałoby Nicka Cave'a. "Przyniosłem ze sobą prezent, który dopiero teraz zaczynam rozumieć"

Świat

Jeden z największych festiwali

Open'er Festival to jeden z największych festiwali w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się 23 lata temu w Warszawie. Od 19 lat impreza odbywa się w Gdyni. Tak będzie również w przyszłym roku. Festiwal rozpocznie się 1 lipca, a zakończy 4 lipca.

Na Open'erze zagrali dotąd między innymi The Chemical Brothers, Massive Attack, Beastie Boys, Prince, Bjork, Pearl Jam, Pulp, Foo Fighters, Depeche Mode, Lorde, Gorillaz, Kylie Minogue, czy M.I.A. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zoran Veselinovic / Avalon /PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaFestiwale
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
