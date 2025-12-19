Najwyższa nagroda Best of Show dla Ewy Galicy za "Krwawe trofeum"

Dziennikarka "Superwizjera" Ewa Galica odebrała nagrodę za dokument "Krwawe Trofeum" Źródło: TVN24

Film dokumentalny dziennikarki "Superwizjera" Ewy Galicy zatytułowany "Krwawe trofeum" otrzymał najwyższą nagrodę Best of Show podczas grudniowej edycji festiwalu Best Shorts Competition, z dodatkowym wskazaniem tematycznym: Nature / Environment / Wildlife. W uzasadnieniu jury podkreśliło wysoki poziom rzemiosła filmowego oraz dojrzałość kreatywną projektu.

Film Ewy Galicy opowiada o udziale Polaków w nielegalnym handlu rogami nosorożców. Wcześniej został też doceniony m.in. na festiwalu BNP Paribas Green Film w Krakowie w kategorii "Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny" oraz na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC.

Dziennikarze TVN24 z nagrodami

Na festiwalu Best Shorts Competition nagrodzeni zostali ponadto dziennikarz TVN24 Artur Molęda, który otrzymał nagrodę Award of Excellence Special Mention za "Dalej tylko Rosja", i dziennikarz TVN24 Marcin Zaborski - Award of Excellence za "Obrabowane z dzieciństwa".

Reportaż "Dalej tylko Rosja" opowiada o jednej z najbardziej tajemniczych misji polskiej Marynarki Wojennej. Po raz pierwszy w historii kamera TVN24 została wpuszczona na pokład okrętu ORP Hydrograf. Artur Molęda pokazuje, jak wygląda niewidzialna wojna o informacje, misja, która decyduje o bezpieczeństwie całego NATO.

Dokument "Obrabowane z dzieciństwa" opowiada natomiast o losach dzieci poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wojna ma druzgocący wpływ na ludzi niezależnie od wieku. Tyle, że im mniej lat mają ofiary, tym mniej to wszystko rozumieją. Choć z czasem wcale nie muszą rozumieć więcej. Powoli dociera do nich, że nie wszystko da się pojąć i wytłumaczyć.

Best Shorts Competition

Best Shorts Competition to międzynarodowy festiwal filmowy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizujący się w filmach krótkometrażowych, dokumentalnych i artystycznych. Konkurs jest częścią Global Film Awards, do której należą również m.in. Accolade Global Film Competition, IndieFEST Film Awards oraz Impact DOCS Awards. Festiwale te funkcjonują w międzynarodowym obiegu branżowym i mają niezależne jury złożone z profesjonalistów filmowych i medialnych.

Best Shorts Competition funkcjonuje w systemie comiesięcznych edycji; nagroda Best of Show przyznawana jest jako najwyższe wyróżnienie w ramach danej edycji miesięcznej.

Nagroda Best of Show jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym w danej edycji Best Shorts Competition. Otrzymuje ją jeden tytuł wybrany spośród wszystkich zgłoszonych produkcji, niezależnie od kategorii. Jury przyznaje ją projektom, które wyróżniają się wyjątkowym poziomem realizacyjnym, siłą przekazu oraz oryginalnością artystyczną.

Wśród wcześniejszych laureatów nagród Best of Show i głównych wyróżnień Best Shorts Competition znajdują się twórcy nagradzani m.in. Oscarami, Emmy oraz BAFTA, co podkreśla rangę i międzynarodowy charakter konkursu.