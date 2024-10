Mrożące krew w żyłach horrory, nagradzane dzieła i nowe tytuły: co najchętniej oglądamy w Halloween? Postanowiliśmy przyjrzeć się dziesięciu filmom, które znalazły się w dzisiejszym Top 10 platformy Max.

W bibliotece platformy Max znajduje się ponad 27 tysięcy godzin treści na żądanie. Co najchętniej wybierają jej widzowie w tegoroczne Halloween? Poniżej przedstawiamy 10 najpopularniejszych dziś filmów.

10. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Głośny dramat w reżyserii Martina McDonagha przybliża historię Mildred Hayes, kobiety po pięćdziesiątce, która wypowiada wojnę lokalnej policji. Jest bowiem przekonana, że funkcjonariusze są zbyt niekompetentni, by rozwiązać sprawę morderstwa jej córki.

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" otrzymały dwa Oscary: w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy (Sam Rockwell za rolę Dixona) oraz w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Odtwórczyni głównej roli, Frances McDormand "pokazuje pełną paletę aktorskich możliwości: widzimy kobietę bezradną wobec bezczynności policji, matkę pogrążoną w bólu po stracie dziecka, porzuconą żonę, bojowniczkę, która wypowiada wojnę całej społeczności. Widzimy również kobietę, która nie traci wiary w znalezienie prawdy o śmierci córki" - pisał w portalu tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona.

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", reż. Martin McDonagh (2017) mat. prasowe WBD

9. Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii

XVII-wieczny angielski rolnik boi się, że zostanie wygnany z kolonii przez władze kościoła, i wraz ze swoją żoną oraz piątką dzieci przenosi się do położonego na uboczu gospodarstwa, które graniczy z ponurym lasem, gdzie czai się nieznane zło. Niemal od razu zaczyna dochodzić do dziwnych i niepokojących wydarzeń - zwierzęta okazują ludziom wrogość, nie udają się plony, jedno z dzieci znika, a drugie zostaje opętane przez diabła. Rośnie podejrzliwość i paranoja, a sytuacja rodziny staje się coraz bardziej dramatyczna. "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" została wyróżniona dwiema nominacjami do nagród Saturn: w kategorii Najlepszy horror oraz Najlepsza kreacja młodego aktora lub aktorki za rolę Anyi Taylor-Joy.

"Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", reż. Robert Eggers (2015) mat. prasowe WBD

8. Aniołowie są wśród nas

"Aniołowie są wśród nas" to opowieść o Sharon, zmagającej się z trudnościami fryzjerką z małego miasteczka w Kentucky, która odkrywa swój życiowy cel, gdy poznaje ciężko pracującego wdowca Eda. Podczas gdy najmłodsza córka Eda czeka na przeszczep wątroby, Sharon postanawia pomóc rodzinie w trudnej sytuacji.

"Aniołowie są wśród nas", reż. Jon Gunn (2024) mat. prasowe WBD

7. Pewnego dnia powiemy sobie wszystko

Trwa gorące lato 1990 roku na wsi w Turyngii. Blisko 19-letnia Maria mieszka ze swoim chłopakiem Johannesem na farmie jego rodziców. Jej życie zmienia się u progu zjednoczenia Niemiec, gdy poznaje dwa razy starszego rolnika z sąsiedztwa. Między parą rodzi się namiętność o mocy, która pochłania wszystko na swojej drodze. "Pewnego dnia powiemy sobie wszystko" było jedną z 18 produkcji prezentowanych w ramach Konkursu Głównego Berlinale 2023.

"Pewnego dnia powiemy sobie wszystko", reż. Emily Atef (2023) mat. prasowe WBD

ZOBACZ TEŻ: Nowy serial z rekordową oglądalnością

6. Miasteczko Salem

"Miasteczko Salem" jest nową ekranizacją jednej z najbardziej znanych powieści Stephena Kinga o tym samym tytule. Opowiada historię Bena Mearsa, który wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu inspiracji do swojej kolejnej książki. Bardzo szybko orientuje się, że w Salem dzieją się dziwne rzeczy, a jego mieszkańcy zaczynają umierać w zagadkowych okolicznościach.

"Miasteczko Salem", reż. Gary Dauberman (2024) mat. prasowe WBD

5. Skunks

Główny bohater belgijskiego dramatu pt. "Skunks", Liam (Thibaud Dooms) jest zaniedbanym nastolatkiem. Chłopak zostaje zabrany z domu rodziców, gdzie były narkotyki i przemoc. Zamieniając szkołę na zamknięty ośrodek dla młodzieży, ma trudności z ponownym przystosowaniem się, jest tam prześladowany. Chociaż Liam początkowo znajduje wsparcie w osobie nowego przyjaciela i pracowników socjalnych, podczas terapii wraca do dawnych traum.

"Skunks", reż. Koen Mortier (2023) mat. prasowe WBD

4. Strefa interesów

Rudolf Höss (Christian Friedel) wraz z żoną Hedwig (Sandra Hüller) oraz piątką dzieci i psem mieszkają w elegancko urządzonym, idealnie czystym domu z rajskim ogrodem. Celebrują wspólne posiłki, świętują urodziny, przyjmują gości szczycąc się tym, co w życiu osiągnęli. Są uważani za ludzi sukcesu i tak się też czują. W "Strefie interesów" brytyjski reżyser Jonathan Glazer przedstawia rodzinną idyllę komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jedyne, co zakłóca sielską atmosferę, to odgłosy dobiegające zza ścian domu i muru ogrodu: krzyki, błaganie o litość, strzały. To obóz, w którym Höss odpowiada za sprawną organizację przemysłu masowego zabijania.

"Strefa interesów" została wysoko oceniona przez krytyków i zdobyła liczne nominacje oraz nagrody. To m.in. dwa Oscary za najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk (współtworzony przez polskich dźwiękowców ze studia "Dreamsound"), trzy statuetki BAFTA za najlepszy film brytyjski, najlepszy film nieanglojęzyczny i najlepszy dźwięk, a także Grand Prix i nagroda FIPRESCI przyznane na festiwalu w Cannes.

"Strefa interesów", reż. Jonathan Glazer (2023) mat. prasowe WBD

3. Caddo Lake

Zaginięcie ośmioletniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę ukrywaną od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake. Od tej pory życie mieszkańców nigdy nie będzie już takie samo. "Caddo Lake" to nowy horror Max Original. Występują między innymi: Dylan O’Brien, Eliza Scanlen, Diana Hopper, Caroline Falk, Sam Hennings, with Eric Lange oraz Lauren Ambrose.

"Caddo Lake", reż. Logan George (2024) mat. prasowe WBD

2. Garfield

"Garfield", czyli nowy film dla całej rodziny o kocie, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Światowej sławy, nienawidzący poniedziałków, kochający lasagne Garfield szykuje się do dzikiej przygody na świeżym powietrzu. Po niespodziewanym spotkaniu z dawno zaginionym ojcem - kudłatym ulicznym kotem Vicem - Garfield i jego psi przyjaciel Odie zostają zmuszeni do opuszczenia swojego idealnie komfortowego życia i dołączenia do Vica podczas ryzykownego napadu.

"Garfield" mat. prasowe WBD

1. Pułapka

Najchętniej oglądanym filmem na platformie Max w Halloween jest nowy horror w reżyserii M. Nighta Shyamalana. Bohaterowie "Pułapki", ojciec (Josh Hartnett) i jego nastoletnia córka (Ariel Donoghue) udają się na koncert muzyki pop, kiedy nagle zdają sobie sprawę, że znaleźli się w epicentrum mrocznego i złowieszczego wydarzenia. W filmie, który pojawił się na Max niecałe trzy miesiące po premierze kinowej, wystąpiła między innymi wschodząca gwiazda amerykańskiej muzyki Saleka Shyamalan.

"Pułapka", reż. M. Night Shyamalan (2024) mat. prasowe WBD

Max to platforma streamingowa oferująca hity kinowe, dokumenty, niezapomniane klasyki, wielokrotnie nagradzane i popularne seriale Max Original i HBO Original, bibliotekę treści TVN, programy informacyjne, relacje sportowe i bajki dla dzieci. Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: tvn24.pl