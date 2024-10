Odważne, różnorodne. Premiery tygodnia na platformie Max

Nowości na platformie Max

Europejskie kino na platformie Max

"Skunks" to kolejny europejski dramat, który zadebiutuje na Max w piątek. Główny bohater filmu belgijskiego reżysera Koena Mortiera, Liam (Thibaud Dooms) jest zaniedbanym nastolatkiem. Chłopak zostaje zabrany z domu rodziców, gdzie były narkotyki i przemoc. Zamieniając szkołę na zamknięty ośrodek dla młodzieży, ma trudności z ponownym przystosowaniem się, jest tam prześladowany. Chociaż Liam początkowo znajduje wsparcie w osobie nowego przyjaciela i pracowników socjalnych, podczas terapii wraca do dawnych traum.

Od soboty subskrybenci Max będą mogli obejrzeć "Barbarzyńców", horror w reżyserii Zacha Creggera. Młoda kobieta (Georgina Campbell) jedzie do Detroit na rozmowę kwalifikacyjną. Kiedy przyjeżdża późno w nocy do wynajętego domu, odkrywa, że został podwójnie zarezerwowany i mieszka już w nim dziwny mężczyzna (Bill Skarsgård). Postanawia jednak zostać na noc. Wkrótce tajemnicze dźwięki przyciągają ją do innych części domu. Kobieta odkrywa, że ma powody, by nie czuć się bezpiecznie.