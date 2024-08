"Moje serce pękło". Matka i siostra Mariah Carey zmarły tego samego dnia

Matka Mariah Carey, Patricia i siostra wokalistki, Alison zmarły w ostatni weekend tego samego dnia - podały media, powołując się na oświadczenie piosenkarki. Gwiazda nie podała przyczyn ich śmierci.

"Moje serce pękło, w ostatni weekend straciłam matkę. Niestety, w tragicznym zbiegu okoliczności, moja siostra straciła życie tego samego dnia" - napisała Mariah Carey w oświadczeniu cytowanym przez portal magazynu "People" i BBC. Jak dodała, cieszy się, że mogła spędzić z mamą ostatni tydzień przed jej śmiercią. "Doceniam waszą miłość, wsparcie i uszanowanie mojej prywatności w tym niemożliwym czasie" - czytamy.

Jak informują media, nie są znane żadne szczegóły dotyczące przyczyn śmierci matki i siostry słynnej wokalistki. 87-letnia Patricia, była żona Alfreda Roya Careya była śpiewaczką operową i specjalistką od emisji głosu. Jak pisze portal magazynu "People", choć to po niej gwiazda odziedziczyła talent wokalny, ich relacja była skomplikowana. "Podobnie jak wiele aspektów mojego życia, moja podróż z matką była pełna sprzeczności i konkurujących ze sobą rzeczywistości. Nigdy nie była tylko czarno-biała - to była cała tęcza emocji" - portal cytuje wydane w 2020 roku wspomnienia wokalistki. "Nasza relacja to pełne kolców więzy dumy, bólu, wstydu, wdzięczności, zazdrości, wzajemnej admiracji i rozczarowania" - pisała artystka.

BBC przypomina, że Mariah mówiła też o miłości, jaką czuła do swojej matki. Wyraziła to w dedykacji do wspomnień: "Pat, mojej matce, która robiła jak najlepiej wszystko, co mogła. Będę cię kochać najlepiej, jak potrafię, zawsze”.

Równie złożone były kontakty Mariah z siostrą, 63-letnią Alison. We wspomnieniach pisała, że w tamtym czasie "bezpieczniej emocjonalnie i psychicznie dla niej było nie utrzymywać kontaktów" z rodzeństwem - czytamy w "People". BBC dodaje, że po ukazaniu się książki Alison pozwała Mariah.

Kariera Mariah Carey

Mariah Carey jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w historii. BBC przypomina, że jest rekordzistką pod względem największej liczby singli solowych, które znalazły się na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100 (znalazło się tam 19 jej piosenek). Carey sprzedała ponad 220 milionów płyt na całym świecie. A jej świąteczny singiel „All I Want For Christmas Is You” jest jedną z najlepiej sprzedających się piosenek świątecznych wszech czasów.

