Lady Gaga o gwałcie i ciąży. "Nie byłam już tą samą dziewczyną"

Kiedy doszło do napaści Lady Gaga miała 19 lat. Producent muzyczny, którego piosenkarka nie wymienia z imienia i nazwiska kazał jej zdjąć ubrania. Zagroził, że jeśli tego nie zrobi, zniszczy jej karierę. - Po prostu zamarłam i nawet nie pamiętam samego aktu - wyznaje piosenkarka w rozmowie z Winfrey. - Nie podam jego nazwiska. Rozumiem, że w dobie ruchu Mee too wiele osób się na to decyduje, ale ja nie czułabym się komfortowo. Nie chce już nigdy więcej oglądać jego twarzy - dodaje. W wyniku gwałtu piosenkarka zaszła w ciążę.

"Ciało pamięta"

O tym, że została zgwałcona Lady Gaga opowiedziała po raz pierwszy w 2014 roku. Długo milczała na ten temat, bo - jak twierdzi - nie chciała być definiowana przez to wydarzenie. O traumie opowiadała też Oprah Winfrey w 2020 roku. - Chciałam się ciąć. Miałam myśli samobójcze. Zastanawiałam się, czy kiedykolwiek to zrobię - wyznała wtedy.

"Nadszedł czas, żeby cisza została przełamana"

Lady Gaga jest bohaterką pierwszego odcinka serialu dokumentalnego "The Me You Can’t See" produkcja Oprah Winfrey i księcia Harry’ego. Pierwszy sezon cyklu dotyczącego zdrowia psychicznego składa się z pięciu odcinków. Winfrey i Harry rozmawiają z ekspertami i osobami z całego świata, które doświadczyły problemów psychicznych. "Miliony osób na cały świecie zmagają się z problemami psychicznymi w milczeniu. Nadszedł czas, żeby ta cisza została przełamana" - tłumaczą.