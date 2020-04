"Za największą porażkę uważam zamknięcie granic w tych złych czasach"

"Życie toczy się dalej, ale co oczywiste, w zupełnie innym rytmie. Wysprzątałam szafę, przeczytane czasopisma wyrzuciłam do kontenera na makulaturę. Przesadziłam kwiaty, odebrałam rower z naprawy. Radość daje mi gotowanie" - opisuje swoją codzienność noblistka w felietonie "Teraz przyjdą nowe czasy" na łamach wtorkowego "Frankfurter Allgemaine Zeitung" . Wyznaje, że nie spotkała ją "trauma izolacji" i bez problemu odnalazła się w nowej rzeczywistości.

"Czy to nie jest tak, że wracamy do normalnego rytmu życia? Czy to nie wirus załamał normę, tylko zupełnie na odwrót: że to gorączkowy świat sprzed wirusa był nienormalny?" - pyta pisarka. Jej zdaniem wirus przywołał na nowo myśl, jak bardzo kruchym bytem jesteśmy i zbudowani z subtelnej materii. Przypomniał, że umieramy, że jesteśmy śmiertelnikami. O tym, że - jak zaznacza Tokarczuk - nie jesteśmy oddzieleni od świata przez nasze "człowieczeństwo" i wyjątkowość, "tylko świat jest rodzajem wielkiej sieci, w której jesteśmy włączeni razem z innymi stworzeniami". Dodaje, że wirus przypomina jak bardzo jesteśmy od siebie zależni i chociaż pochodzimy z różnych krajów, mówimy różnymi językami, "tak samo chorujemy, taki sam strach odczuwamy i tak samo umieramy".