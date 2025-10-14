Trzeci etap Konkursu Chopinowskiego. Kiedy wystąpią i co zagrają Polacy

Trzech Polaków w czołowej dwudziestce Konkursu Chopinowskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek o godz. 10:00, występem chińskiego pianisty Yanga Gao rozpocznie się trzeci etap Konkursu Chopinowskiego, który potrwa do czwartku. - Poziom pianistów jest tak wysoki, że aż ciekawi mnie, co stanie się dalej - mówił w niedzielę późnym wieczorem, podczas ogłaszania zakwalifikowanych pianistów Garrick Ohlsson, przewodniczący jury tegorocznego konkursu.

W gronie 20 najwybitniejszych instrumentalistów, którzy mają szansę na zwycięstwo, znalazło się trzech reprezentantów naszego kraju. Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz swoje programy zaprezentują w środę, a Piotr Alexewicz w czwartek. Co usłyszymy w ich wykonaniu?

Konkurs Chopinowski. Kiedy występują i co wykonują Polacy

Piotr Pawlak wystąpi w środę, 15 października, o godz. 18:00. Jego program to: Rondo à la Krakowiak F-dur op. 14; Mazurek B-dur op. 17 nr 1; Mazurek e-moll op. 17 nr 2; Mazurek As-dur op. 17 nr 3; Mazurek a-moll op. 17 nr 4; Sonata h-moll op. 58.

Piotr Pawlak podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego Źródło: Fot. Wojciech Grzędziński / NIFC

Yehuda Prokopowicz wystąpi również w środę, 15 października o godz. 19:25. Jego program to: Mazurek gis-moll op. 33 nr 1; Mazurek C-dur op. 33 nr 2; Mazurek D-dur op. 33 nr 3; Mazurek h-moll op. 33 nr 4; Scherzo E-dur op. 54; Berceuse Des-dur op. 57; Sonata b-moll op. 35.

Konkurs Chopinowski. Yehuda Prokopowicz podczas drugiego etapu Źródło: Fot. Krzysztof Szlezak / NIFC

Piotr Alexewicz zaprezentuje swój program w czwartek 16 października o godz. 18:00. A jest to: Sonata b-moll op. 35; Mazurek e-moll op. 41 nr 1; Mazurek H-dur op. 41 nr 2; Mazurek As-dur op. 41 nr 3; Mazurek cis-moll op. 41 nr 4; Preludium cis-moll op. 45; Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22.

Piotr Alexewicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego Źródło: Fot. Wojciech Grzędziński / NIFC

Pełny kalendarz trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego

Wtorek, 14 października

10:00 - Yang (Jack) Gao - Chiny 11:00 - Eric Guo - Kanada 12:25 - David Khrikuli - Gruzja 17:00 - Shiori Kuwahara Japonia 18:00 - Hyo Lee - Korea Południowa 19:25 - Hyuk Lee - Korea Południowa 20:20 - Tianyou Li - Chiny

Środa, 16 października

10:00 - Xiaoxuan Li - Chiny 11:00 - Eric Lu - Stany Zjednoczone 12:25 - Tianyao Lyu - Chiny 17:00 - Vincent Ong - Malezja 18:00 - Piotr Pawlak - Polska 19:25 - Yehuda Prokopowicz - Polska 20:20 - Miyu Shindo - Japonia

Czwartek, 18 pażdziernika

10:00 - Tomoharu Ushida - Japonia 11:00 - Zitong Wang - Chiny 12:25 - Yifan Wu - Chiny 17:00 - William Yang - Stany Zjednoczone 18:00 - Piotr Alexewicz - Polska 19:25 - Kevin Chen - Kanada

Po trzecim etapie poznamy finalistów, którzy w dniach 18-20 października zaprezentują Poloneza-Fantazję op. 61 i jeden z koncertów fortepianowych - e-moll op. 11 lub f-moll op. 21. Sześciorgu najwyżej ocenionym uczestnikom finału zostaną przyznane nagrody. Nagroda główna to 60 tys. euro (ponad 250 tys. zł) i złoty medal konkursu.