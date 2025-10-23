Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Kim Kardashian wyznała, że wykryto u niej tętniaka mózgu

Kim Kardashian
Kim Kardashian w sukni Marilyn Monroe z 1962 r. (2022)
Źródło: Reuters Archive
Kim Kardashian wyznała, że wykryto u niej niewielkiego tętniaka mózgu. 45-letnia celebrytka rozmawia o tym w programie "The Kardashians" ze swoją starszą siostrą, Kourtney. Płacząc pyta: "Czemu to się do cholery dzieje?".
Kluczowe fakty:
  • Kim Kardashian, znana przede wszystkim z reality show o życiu swojej rodziny, wyznała w najnowszym odcinku programu, że wykryto u niej niewielkiego tętniaka mózgu.
  • W trakcie programu pokazano, jak Kim poddała się badaniu rezonansem.
  • Większość tętniaków, zwłaszcza małych, nie daje objawów. Pęknięcie tętniaka jest jednak stanem zagrażającym życiu.

W siódmym sezonie reality show "The Kardashians" Kim Kardashian wyznała, że podczas rezonansu magnetycznego wykryto u niej niewielkiego tętniaka mózgu.

45-letnia Kardashian rozmawia w programie ze swoją starszą siostrą, Kourtney, którą informuje o wynikach badania. Siostra jest zaniepokojona. W innej scenie widzimy płaczącą Kim, która pyta: "Czemu to się do cholery dzieje?".

W trakcie programu pokazano również, jak Kim poddała się rezonansowi. Celebrytka poinformowała, że lekarze stwierdzili, iż tętniak mógł powstać w wyniku stresu. Tuż po badaniu Kim opowiadała o swoim burzliwym rozwodzie z raperem Kanye Westem, z którym ma czwórkę dzieci. Byli małżeństwem od 2014 do 2022 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Mięśnie żwaczy nie są jak bicepsy". Uwaga na domowe "wyszczuplanie" twarzy

"Mięśnie żwaczy nie są jak bicepsy". Uwaga na domowe "wyszczuplanie" twarzy

Zuzanna Kuffel
Kanye West nie wjedzie do kraju swojej żony. Wszystko przez piosenkę o Hitlerze

Kanye West nie wjedzie do kraju swojej żony. Wszystko przez piosenkę o Hitlerze

Julia Wiśniewska

W odcinku programu Kardashian rozmawiała również ze swoją matką Kris Jenner oraz siostrą Khloe, którym powiedziała, że tydzień po otrzymaniu diagnozy był "najtrudniejszym" w jej życiu.

Czym grozi tętniak mózgu?

Tętniak mózgu, nazywany też tętniakiem wewnątrzczaszkowym, to uwypuklenie ściany tętnicy powstałe wskutek jej osłabienia. W miarę wzrostu ciśnienia krwi ściana naczynia ulega rozciągnięciu, tworząc uwypuklenie wypełnione krwią, które z czasem może zwiększać swoją objętość i uciskać sąsiednie struktury nerwowe. Problem dotyczy ok. 3 proc. populacji, u osób po 50. roku życia odsetek ten może być nawet wyższy. Tętniaki najczęściej ujawniają się pomiędzy 40. a 60. rokiem życia.

Przyczyny powstawania tętniaków mózgu nie są do końca jasne. Eksperci wskazują jednak pewne czynniki ryzyka. To między innymi występowanie tętniaków w rodzinie, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i niektóre choroby tkanki łącznej.

Większość tętniaków, zwłaszcza małych, nie daje objawów. Po wykryciu zazwyczaj zaleca się ich monitorowanie. Pęknięcie tętniaka jest jednak stanem zagrożenia życia, wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Objawia się silnym bólem głowy, często towarzyszą temu nudności i zawroty głowy. Mogą też wystąpić sztywność karku, niewyraźne lub podwójne widzenie, nadwrażliwość na światło, drgawki, utrata przytomności i poczucie dezorientacji.

Zwykle są bezobjawowe, ale kiedy pękną, zagrażają życiu. Nie wszystkie z nich się leczy
Dowiedz się więcej:

Zwykle są bezobjawowe, ale kiedy pękną, zagrażają życiu. Nie wszystkie z nich się leczy

Zdrowie

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: Daily Mirror, OK!

Źródło zdjęcia głównego: Wirestock Creators/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Kim KardashianTelewizjaMedycyna
Czytaj także:
Dokumenty wojskowe na prywatnej posesji
Dokumenty w śmieciach. Decyzja Żandarmerii Wojskowej
Polska
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn znajdujących się na szczycie góry
METEO
pc
Rafał Blechacz gościem programu "Monika Olejnik. Otwarcie"
Polska
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
BIZNES
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
METEO
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
Jeśli Szczecin wygra miliony złotych, inne miasta mogą zawalczyć o miliardy
Justyna Suchecka
Poszukiwania 55-letniego turysty w Tatrach Zachodnich
Wysłał zdjęcie ze szczytu i zaginął. "Źle to się skończyło"
Kraków
Na miejscu pracowały służby (zdjęcie ilustracyjne)
Ciężarówką zahaczył o autobus, siedem osób poszkodowanych
WARSZAWA
imageTitle
FBI ujawnia wielką aferę. Zamieszana mafia i osoby ze świata sportu
EUROSPORT
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
"Chyba nie jest źle?". Zełenski o efektach spotkania z Trumpem
Świat
imageTitle
Grzeczny chłopiec wpadł w furię. "Rzadko widujemy go tak zdenerwowanego"
EUROSPORT
Mural powstał w marcu 2022 r. w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę
Antywojenny mural zakryty biało-czerwoną wstęgą. Kolej zawiadomiła policję
Trójmiasto
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych
Wprowadzili na rynek 2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych
WARSZAWA
Krystian Markiewicz
Sędzia Markiewicz o słowach szefowej KRS: na takie refleksje jest ciut późno
Polska
Toast dzieci na otwarciu placu zabaw
Dzieci z kieliszkami na otwarciu placu zabaw. "Okropne"
Wrocław
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
METEO
Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
Strażak w areszcie. Po pijaku potrącił pieszą i odjechał
Rzeszów
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
WARSZAWA
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
BIZNES
biegacz bieganie shutterstock_455008438
Bieganie naprawia to, co zepsuła niezdrowa dieta. Naukowcy sprawdzili
Zdrowie
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodociągu. Alert RCB
Poznań
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Żądał od nastolatka papierosów, groził mu nożem. Trafił do aresztu
Kraków
imageTitle
Rekordzistka świata zawieszona na trzy lata. Przyznała się
EUROSPORT
Gaśnica (zdjęcie ilustracyjne)
Gaśnicą próbował zaatakować ratownika medycznego
WARSZAWA
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Ułatwiła zabójstwo męża, jej obrońca twierdzi, że zrobiła to "nieświadomie"
WARSZAWA
Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie
Samochód w krzakach, w środku ciało. Wyniki sekcji zwłok
Rzeszów
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
METEO
Prusice-DZIEN
Zabił teściową, dzieci i siebie. Zarzuty usłyszał dzielnicowy
Wrocław
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli
Powiedział przywódcom, co "może zmienić bieg wojny". Na szczycie spotkał się z Tuskiem
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica