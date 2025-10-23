Kim Kardashian wyznała, że wykryto u niej tętniaka mózgu

Kim Kardashian w sukni Marilyn Monroe z 1962 r. (2022) Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Kim Kardashian, znana przede wszystkim z reality show o życiu swojej rodziny, wyznała w najnowszym odcinku programu, że wykryto u niej niewielkiego tętniaka mózgu.

W trakcie programu pokazano, jak Kim poddała się badaniu rezonansem.

Większość tętniaków, zwłaszcza małych, nie daje objawów. Pęknięcie tętniaka jest jednak stanem zagrażającym życiu.

W siódmym sezonie reality show "The Kardashians" Kim Kardashian wyznała, że podczas rezonansu magnetycznego wykryto u niej niewielkiego tętniaka mózgu.

45-letnia Kardashian rozmawia w programie ze swoją starszą siostrą, Kourtney, którą informuje o wynikach badania. Siostra jest zaniepokojona. W innej scenie widzimy płaczącą Kim, która pyta: "Czemu to się do cholery dzieje?".

W trakcie programu pokazano również, jak Kim poddała się rezonansowi. Celebrytka poinformowała, że lekarze stwierdzili, iż tętniak mógł powstać w wyniku stresu. Tuż po badaniu Kim opowiadała o swoim burzliwym rozwodzie z raperem Kanye Westem, z którym ma czwórkę dzieci. Byli małżeństwem od 2014 do 2022 roku.

W odcinku programu Kardashian rozmawiała również ze swoją matką Kris Jenner oraz siostrą Khloe, którym powiedziała, że tydzień po otrzymaniu diagnozy był "najtrudniejszym" w jej życiu.

Czym grozi tętniak mózgu?

Tętniak mózgu, nazywany też tętniakiem wewnątrzczaszkowym, to uwypuklenie ściany tętnicy powstałe wskutek jej osłabienia. W miarę wzrostu ciśnienia krwi ściana naczynia ulega rozciągnięciu, tworząc uwypuklenie wypełnione krwią, które z czasem może zwiększać swoją objętość i uciskać sąsiednie struktury nerwowe. Problem dotyczy ok. 3 proc. populacji, u osób po 50. roku życia odsetek ten może być nawet wyższy. Tętniaki najczęściej ujawniają się pomiędzy 40. a 60. rokiem życia.

Przyczyny powstawania tętniaków mózgu nie są do końca jasne. Eksperci wskazują jednak pewne czynniki ryzyka. To między innymi występowanie tętniaków w rodzinie, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i niektóre choroby tkanki łącznej.

Większość tętniaków, zwłaszcza małych, nie daje objawów. Po wykryciu zazwyczaj zaleca się ich monitorowanie. Pęknięcie tętniaka jest jednak stanem zagrożenia życia, wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Objawia się silnym bólem głowy, często towarzyszą temu nudności i zawroty głowy. Mogą też wystąpić sztywność karku, niewyraźne lub podwójne widzenie, nadwrażliwość na światło, drgawki, utrata przytomności i poczucie dezorientacji.