Kim Kardashian w ogniu krytyki za drakońską dietę, która pozwoliła jej wcisnąć się w sukienkę Marilyn Monroe

Teraz Kim Kardashian dodatkowo krytykowana jest za chwalenie się zabiegami, które pomogły jej w tę sukienkę się zmieścić. Ponieważ ze względów konserwatorskich przeróbki krawieckie nie wchodziły w grę, gwiazda tabloidów miała do wyboru schudnąć albo wybrać inną kreację. "W grę wchodziła tylko jedna opcja", jak można przeczytać w magazynie "Vogue", któremu Kardashian zdradziła szczegóły przygotowań do gali. - Dwa razy dziennie wkładałam sauna suit [nieprzepuszczający powietrza kombinezon, który wymusza pocenie - przyp. red.], biegałam na bieżni, całkowicie wyeliminowałam cukier i węglowodany, jadłam tylko warzywa i białko. Nie głodziłam się, ale trzymałam rygor - mówiła.

Zarówno Valdez, jak i wypowiadająca się dla BBC Nichola Ludlam-Raine z Brytyjskiego Stowarzyszenia Dietetyków podkreślają, że organizm prędzej czy później "odbije sobie" gwałtowne pozbawienie go składników odżywczych i znów przybierze na wadze. W przypadku Kardashian prawdopodobnie nastąpi to prędzej niż później, bo już po gali w jej instastory można było zobaczyć pączki i kilka kartonów pizzy. I usłyszeć, jak ją cieszą po trzech tygodniach bez węglowodanów.

Ludlam-Raine nazwała zachowanie Kim Kardashian nieodpowiedzialnym, a wręcz niebezpiecznym. - Wiele osób będzie to czytać i oglądać, [w tym] ludzie z zaburzeniami odżywiania czy młode kobiety, myśląc, że to możliwe lub potrzebne, by schudnąć tak drastycznie w stosunkowo krótkim czasie, podczas gdy eksperci zalecają tracić po od pół do jednego kilograma tygodniowo - mówiła dla BBC. Kardashian krytykowali również przedstawiciele organizacji zajmujących się zwalczaniem bulimii i anoreksji, dziennikarze modowi (m.in. Amy Odell, autorka biografii Anny Wintour), a nawet inni celebryci. Jak choćby znana z serialu "Riverdale" aktorka Lili Reinhart, która w swoim instastory potępiła chwalenie się drakońską dietą, "kiedy wiesz, że miliony młodych ludzi słuchają każdego twojego słowa i biorą z ciebie przykład".