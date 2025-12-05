"To najważniejsza piosenka, jaką do filmu napisałem" Źródło: Ewelina Witenberg | Fakty po południu

Zespół Kult postanowił zagrać koncert 5 grudnia na Teneryfie mimo choroby lidera, Kazika Staszewskiego. W poście opublikowanym w mediach społecznościowych przekazano, że "mając na uwadze plany i zaangażowanie blisko dwóch tysięcy osób, które poświęciły swój czas i pieniądze, żeby być tu teraz z nami, postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zagrać jutro normalny, pełny koncert".

Dodano, że wciąż myślą nad koncertem akustycznym. "Bardzo liczymy na Waszą obecność i dobrą energię. Wierzymy, że może to być wyjątkowy, poruszający wieczór - również dla Kazika, który bardzo potrzebuje teraz naszego i Waszego wsparcia", czytamy we wpisie zespołu Kult.

Teneryfa. Koncert Kultu bez Kazika

Z udostępnionego na profilu Kazika Staszewskiego postu zaprzyjaźnionej grupy fanów ("Operacja Teneryfa") wynika, że zaśpiewać może ktoś z wielbicieli zespołu. Na profilu "Operacji" poinformowano, że po podjęciu decyzji o tym, że koncert się odbędzie, na próbie generalnej będzie można "spróbować swoich sił na wokalu, a najlepsze głosy zaprosimy jutro na scenę, by zaśpiewać z Kultem".

Informacja pojawiła się także na profilu BUCH, promotora imprezy.

Sam zespół nie potwierdził jeszcze, w jakiej formie wydarzenie zaplanowane na godzinę 19.30 się odbędzie, lecz fakt udostępnienia informacji na profilu lidera wskazuje na to, że muzycy na scenie zagrają przy współudziale fanów.

Redakcja tvn24.pl zapytała zarówno menedżera zespołu, jak i administratora profilu "Operacja Teneryfa" o to, jak będzie wyglądało wieczorne wydarzenie, lecz do momentu publikacji tekstu nie dostaliśmy odpowiedzi.

Komentarze fanów

Pod wpisem na profilu pojawiły się już zarówno krytyczne komentarze, jak i te pozytywne. "Jaja sobie robicie" - napisał jeden z użytkowników, dodając, że "żeby ktoś kto na B4 party (...) ładnie (śpiewał) w ocenie nie wiem kogo wyszedł jutro na scenę i śpiewał to chyba żart".

Niektórzy fani zespołu argumentują, że o tym koncercie "będą pisały zagraniczne media". "Jeszcze nie słyszałem o sytuacji, w której fani wychodzą na scenę śpiewać piosenki ciężko chorego artysty, który zaniemógł dzień wcześniej. To będzie piękne wydarzenie", czytamy. "Piękny pomysł", "Świetny pomysł z 'castingiem" na wokal", czytamy pod postem. Są także wpisy wspierające artystę: "Zdrowia, jutro zaśpiewamy dla Ciebie".

Kazik Staszewski: Dziś w nocy bliski końca drogi byłem

Po niedzielnym koncercie zespołu Kult w Zielonej Górze wielu fanów było oburzonych formą lidera i zarazem wokalisty, Kazika Staszewskiego. Domagano się zwrotu za bilety, argumentując, że było to straszne wydarzenie. Staszewski przeprosił publicznie za to, co się stało, tłumacząc się, że dolegał mu między innymi ból brzucha.

Jak okazało się kilka dni później - trafił do szpitala na OIOM, a powodem złego samopoczucia w ostatnim czasie była rozwijająca się infekcja. "Zostawili jakiś farfocel na końcu" - poinformował w czwartek, już po wylądowaniu na Teneryfie. "Sprawa jest poważniejsza. Mówią coś o sepsie".

W kolejnym czwartkowym wpisie stwierdził, że "po serii badań doktory powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem" oraz że prawdopodobnie zostanie poddany operacji. "Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni", to kolejny z czwartkowych wpisów, dodanych późnym wieczorem.

