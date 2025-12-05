Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Kazik w szpitalu, co z koncertem? "Postanowiliśmy podjąć wyzwanie". Kto zaśpiewa?

Sopot, 20.08.2025. Kazik Staszewski podczas koncertu "Słowa mają moc" w Operze Leśnej w Sopocie w trzecim dniu Top of The Top Sopot Festival 2025
"To najważniejsza piosenka, jaką do filmu napisałem"
Źródło: Ewelina Witenberg | Fakty po południu
Zaplanowany na 5 grudnia koncert zespołu Kult na Teneryfie odbędzie się, o czym poinformowano poprzez media społecznościowe. Choć Kazik Staszewski przebywa obecnie w szpitalu, koledzy z formacji postanowili "podjąć wyzwanie". Kto zaśpiewa?

Zespół Kult postanowił zagrać koncert 5 grudnia na Teneryfie mimo choroby lidera, Kazika Staszewskiego. W poście opublikowanym w mediach społecznościowych przekazano, że "mając na uwadze plany i zaangażowanie blisko dwóch tysięcy osób, które poświęciły swój czas i pieniądze, żeby być tu teraz z nami, postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zagrać jutro normalny, pełny koncert".

Dodano, że wciąż myślą nad koncertem akustycznym. "Bardzo liczymy na Waszą obecność i dobrą energię. Wierzymy, że może to być wyjątkowy, poruszający wieczór - również dla Kazika, który bardzo potrzebuje teraz naszego i Waszego wsparcia", czytamy we wpisie zespołu Kult.

Teneryfa. Koncert Kultu bez Kazika

Z udostępnionego na profilu Kazika Staszewskiego postu zaprzyjaźnionej grupy fanów ("Operacja Teneryfa") wynika, że zaśpiewać może ktoś z wielbicieli zespołu. Na profilu "Operacji" poinformowano, że po podjęciu decyzji o tym, że koncert się odbędzie, na próbie generalnej będzie można "spróbować swoich sił na wokalu, a najlepsze głosy zaprosimy jutro na scenę, by zaśpiewać z Kultem".

Informacja pojawiła się także na profilu BUCH, promotora imprezy.

Sam zespół nie potwierdził jeszcze, w jakiej formie wydarzenie zaplanowane na godzinę 19.30 się odbędzie, lecz fakt udostępnienia informacji na profilu lidera wskazuje na to, że muzycy na scenie zagrają przy współudziale fanów.

Redakcja tvn24.pl zapytała zarówno menedżera zespołu, jak i administratora profilu "Operacja Teneryfa" o to, jak będzie wyglądało wieczorne wydarzenie, lecz do momentu publikacji tekstu nie dostaliśmy odpowiedzi.

Komentarze fanów

Pod wpisem na profilu pojawiły się już zarówno krytyczne komentarze, jak i te pozytywne. "Jaja sobie robicie" - napisał jeden z użytkowników, dodając, że "żeby ktoś kto na B4 party (...) ładnie (śpiewał) w ocenie nie wiem kogo wyszedł jutro na scenę i śpiewał to chyba żart".

Niektórzy fani zespołu argumentują, że o tym koncercie "będą pisały zagraniczne media". "Jeszcze nie słyszałem o sytuacji, w której fani wychodzą na scenę śpiewać piosenki ciężko chorego artysty, który zaniemógł dzień wcześniej. To będzie piękne wydarzenie", czytamy. "Piękny pomysł", "Świetny pomysł z 'castingiem" na wokal", czytamy pod postem. Są także wpisy wspierające artystę: "Zdrowia, jutro zaśpiewamy dla Ciebie".

Kazik Staszewski: Dziś w nocy bliski końca drogi byłem

Po niedzielnym koncercie zespołu Kult w Zielonej Górze wielu fanów było oburzonych formą lidera i zarazem wokalisty, Kazika Staszewskiego. Domagano się zwrotu za bilety, argumentując, że było to straszne wydarzenie. Staszewski przeprosił publicznie za to, co się stało, tłumacząc się, że dolegał mu między innymi ból brzucha.

Jak okazało się kilka dni później - trafił do szpitala na OIOM, a powodem złego samopoczucia w ostatnim czasie była rozwijająca się infekcja. "Zostawili jakiś farfocel na końcu" - poinformował w czwartek, już po wylądowaniu na Teneryfie. "Sprawa jest poważniejsza. Mówią coś o sepsie".

Stan Kazika jest "poważny, choć stabilny"
Dowiedz się więcej:

Stan Kazika jest "poważny, choć stabilny"

W kolejnym czwartkowym wpisie stwierdził, że "po serii badań doktory powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem" oraz że prawdopodobnie zostanie poddany operacji. "Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni", to kolejny z czwartkowych wpisów, dodanych późnym wieczorem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaWyspy Kanaryjskie
Czytaj także:
Laptop, komputer, handel, zakupy
Chińska platforma pod presją. Władze domagają się blokady strony
BIZNES
imageTitle
15-latek nie został wpuszczony na mecz. Skomentował go z nietypowego miejsca
EUROSPORT
Szczyt zdrowotny u prezydenta
Karol Nawrocki zapowiada weto. Trwa szczyt medyczny u prezydenta
Zdrowie
Kot uratowany po powodzi w Sumatrze
Odnaleźli go w ruinach. Przeżył tydzień bez jedzenia i wody
METEO
KACZYŃSKI (TUSK I PLAN ROZMYTY)
Posłowie wysłuchali premiera. Co dalej?
Polska
Ledwo nie doszło do stłuczki
Kamera podgląda kierowców. Policja pokazuje nagranie
Lublin
Jarosław Kaczyński
Koniec tajnego posiedzenia. Kaczyński: Nie wyciągniecie ze mnie niczego
Polska
shutterstock_2165815709
Nowy pomysł w sprawie zakupu aut. "Niewykonalne"
BIZNES
imageTitle
Odrobił straty w imponującym stylu. "Jedno z najlepszych zwycięstw"
EUROSPORT
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ładował makulaturę, nie żyje
Poznań
Rustem Umierow
Rozmowy Ukrainy z USA dobiegły końca
Świat
Nie sądził, że rozmawia z policjantką
Ukradł telefon, żądał pieniędzy. Nie wiedział, że rozmawia z policjantką
Białystok
Cary-Hiroyuki Tagawa
Był dumny z grania złoczyńców. Nie żyje Cary-Hiroyuki Tagawa
Kultura i styl
Puszka z napojem gazowanym
Zapowiedź dużej podwyżki podatku od napojów bezalkoholowych
BIZNES
Fala ciepła nad Polską między 9-11 grudnia, prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wysokości 1,5 kilometra
Przewrót w modelach. Najnowsze prognozy na grudzień i święta
Arleta Unton-Pyziołek
Karol Nawrocki
Będą miliardy dla NFZ. Prezydent podpisał ważną ustawę
Zdrowie
Ciało kobiety znalezione na S5. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety na drodze ekspresowej
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Kraj mniejszy niż Bytom. Sprawili, że popularny koktajl będzie bić rekordy
EUROSPORT
W Legionowie żerowały dziki (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli martwego dzika z ASF. Prokuratura sprawdza
Łódź
shutterstock_2670919977
Kłopoty z działaniem niektórych stron i aplikacji. Reakcja firmy
BIZNES
Donald Trump
"Miał 23 lata i umarł, krwawiąc". Decyzja Trumpa oburzyła Madonnę
Zuzanna Kuffel
Moment ataku na rosyjski MiG-29
"Duchy" zaatakowały, Rosjanie stracili myśliwiec
Świat
Wyburzono część wschodniego skrzydła Białego Domu
Nowy architekt sali balowej Trumpa. Poprzednia firma "zbyt mała"
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki
Dziś szczyt u prezydenta. "Będzie któryś z wiceministrów"
Zdrowie
Kaczyński
Kaczyński zdecydował w sprawie kryptowalut
Polska
Paweł Szramka oddający głos podczas wtorkowego głosowania
PiS razem z PSL. Nowa koalicja odwołała starostę. To były poseł
Michał Malinowski
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki producent aut zamyka w kraju pierwszą fabrykę. Powstanie centrum AI
BIZNES
pap_20250628_1KA
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek
Polska
Admirał Frank Bradley stanął przed Kongresem USA
Padł rozkaz "zabić ich wszystkich"? "Jedna z najbardziej niepokojących rzeczy, jakie widziałem"
Świat
Foka wypłynęła na brzeg w porcie w Kołobrzegu
Nietypowy gość w Kołobrzegu. "Po prostu odpoczywa"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica