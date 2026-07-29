Kultura i styl Nie żyje Kavinsky. Słynny francuski DJ miał 50 lat Adam Michejda |

Kavinsky Źródło zdj. gł.: Kristy Sparow/Getty Images

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O śmierci muzyka, którego prawdziwe nazwisko to Vincent Belorgey, poinformował w środę portal dziennika "Le Parisien", a potwierdziła ją w paryskiej prokuraturze stacja BFM.

Jak piszą francuskie media popularny muzyk został znaleziony martwy we wtorek wieczorem w swoim domu w 18. dzielnicy Paryża. Nie podano na razie okoliczności śmierci. "Wszczęto dochodzenie w sprawie przyczyn zgonu, ratownicy nie znaleźli na miejscu zdarzenia żadnych podejrzanych przedmiotów. Śledztwo jest w toku" - informuje prokuratura cytowana przez "Liberation".

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Kim był Kavinsky

Jak przypominają media Vincent Belorgey to czołowa postać francuskiej sceny muzyki elektronicznej. Sławę przyniósł mu utwór "Nightcall" wykorzystany w ścieżce dźwiękowej do filmu "Drive" w reżyserii Nicolasa Windinga Refna z 2011 roku. Debiutancki album studyjny "OutRun" wydał w 2013 roku.

Kavinsky wystąpił w 2024 roku na ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Paryżu z belgijską piosenkarką Angèle, która na nowo zinterpretowała jego słynną piosenkę. Artysta 31 lipca skończyłby 50 lat.

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