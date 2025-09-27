Logo strona główna
KADR NA KINO

Premiera "Chopin Chopin!", "studencki Oscar" dla Polaka, nowy album Grzegorza Turnaua

KADR NA KINO-0001
Kadr na kino (11.10.2025)
Źródło: TVN24
W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg opowiedziała o premierze drugiego najdroższego filmu w historii polskiego kina - "Chopin Chopin!", a także o "studenckim Oscarze" dla Jana Saczka. W programie podsumowano również najważniejsze wydarzenia ze świata filmu i muzyki, wśród nich nowy album Grzegorza Turnaua.

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

Oglądaj "Kadr na kino" co sobotę o godzinie 9.45 w TVN24 i w TVN24 PL >>>

W najnowszym programie:

> Premiera nakręconego z rozmachem "Chopin Chopin!", który jest drugim po "Quo Vadis" najdroższym filmem w historii polskiej kinematografii. W tytułową rolę genialnego kompozytora wcielił się Eryk Kulm, który samodzielnie wykonał wykorzystane w obrazie kompozycje Fryderyka Chopina. 

Z okazji tej premiery, w Warszawie zorganizowano immersyjną wystawę "Romantyczny Chopin", stworzoną m.in. z użyciem narzędzi VR. - Podczas ekspozycji można uruchomić interaktywną rzeźbę, posłuchać, co o Chopinie mówili jego znajomi, czy przenieść się do wirtualnej rzeczywistości obrazującej twórczość kompozytora - mówił jeden z organizatorów, Maciej Czuchryta.

Eryk Kulm w filmie "Chopin, Chopin"
Eryk Kulm w filmie "Chopin, Chopin"
Źródło: Akson Studio, FPFF

> Polak ze "studenckim Oscarem". 27-letni Jan Saczek odebrał w Nowym Jorku złotą statuetkę za krótkometrażową fabułę zatytułowaną "Taty nie ma". Film pokazuje historię braci, którzy robią wszystko, aby nikt nie dowiedział się, że ich tata zmaga się z otępieniem. Obawiają się, że straciliby ojca i trafili do domu dziecka.

Nakręcony w Katowickiej Szkole Filmowej obraz został wyróżniony przez Amerykańską Akademię Filmową główną nagrodą w kategorii obrazów fabularnych. Brąz w sekcji filmów alternatywnych i eksperymentalnych otrzymał z kolei pochodzący z Polski Mati Granica za film "Flower Gun".

> Nowy album mistrza poezji śpiewanej Grzegorza Turnaua - "Szósta godzina". Artysta zapowiedział, że płyta łączy liryzm i komizm, "jest nastrojowy, jak i pastiszowy".

Tym razem Turnau śpiewa zarówno swoje teksty, jak i wiersze Adama Zagajewskiego, czy Józefa Czechowicza. To już 17 solowy krążek w karierze muzyka, który ma na koncie dziewięć Fryderyków, dwa Wiktory i medal Gloria Artis. 

> George Clooney narzeka na swój wiek i na Hollywood. 64-letni aktor twierdzi, że ma coraz większe problemy z pamięcią. Wyznał też, że nie chce, aby jego dzieci wychowywały się w Los Angeles.

George Clooney
George Clooney
Źródło: FABIO FRUSTACI/EPA/PAP

Aktor mieszka z żoną Amal i ich ośmioletnimi bliźniętami we Francji. Jak tłumaczy dwukrotny laureat Oscara, w Los Angeles paparazzi nie odstępowaliby jego dzieci na krok, a na francuskiej prowincji "nie ma takich problemów".

> Ben Affleck i Jennifer Lopez razem na czerwonym dywanie. Byli małżonkowie pozowali do zdjęć podczas premiery "Pocałunku kobiety pająka". Lopez zagrała w nim główną rolę, a Affleck był producentem wykonawczym tego musicalu. 

Autorka/Autor: red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica