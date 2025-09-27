Kadr na kino (11.10.2025) Źródło: TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

W najnowszym programie:

> Premiera nakręconego z rozmachem "Chopin Chopin!", który jest drugim po "Quo Vadis" najdroższym filmem w historii polskiej kinematografii. W tytułową rolę genialnego kompozytora wcielił się Eryk Kulm, który samodzielnie wykonał wykorzystane w obrazie kompozycje Fryderyka Chopina.

Z okazji tej premiery, w Warszawie zorganizowano immersyjną wystawę "Romantyczny Chopin", stworzoną m.in. z użyciem narzędzi VR. - Podczas ekspozycji można uruchomić interaktywną rzeźbę, posłuchać, co o Chopinie mówili jego znajomi, czy przenieść się do wirtualnej rzeczywistości obrazującej twórczość kompozytora - mówił jeden z organizatorów, Maciej Czuchryta.

Eryk Kulm w filmie "Chopin, Chopin" Źródło: Akson Studio, FPFF

> Polak ze "studenckim Oscarem". 27-letni Jan Saczek odebrał w Nowym Jorku złotą statuetkę za krótkometrażową fabułę zatytułowaną "Taty nie ma". Film pokazuje historię braci, którzy robią wszystko, aby nikt nie dowiedział się, że ich tata zmaga się z otępieniem. Obawiają się, że straciliby ojca i trafili do domu dziecka.

Nakręcony w Katowickiej Szkole Filmowej obraz został wyróżniony przez Amerykańską Akademię Filmową główną nagrodą w kategorii obrazów fabularnych. Brąz w sekcji filmów alternatywnych i eksperymentalnych otrzymał z kolei pochodzący z Polski Mati Granica za film "Flower Gun".

> Nowy album mistrza poezji śpiewanej Grzegorza Turnaua - "Szósta godzina". Artysta zapowiedział, że płyta łączy liryzm i komizm, "jest nastrojowy, jak i pastiszowy".

Tym razem Turnau śpiewa zarówno swoje teksty, jak i wiersze Adama Zagajewskiego, czy Józefa Czechowicza. To już 17 solowy krążek w karierze muzyka, który ma na koncie dziewięć Fryderyków, dwa Wiktory i medal Gloria Artis.

> George Clooney narzeka na swój wiek i na Hollywood. 64-letni aktor twierdzi, że ma coraz większe problemy z pamięcią. Wyznał też, że nie chce, aby jego dzieci wychowywały się w Los Angeles.

George Clooney Źródło: FABIO FRUSTACI/EPA/PAP

Aktor mieszka z żoną Amal i ich ośmioletnimi bliźniętami we Francji. Jak tłumaczy dwukrotny laureat Oscara, w Los Angeles paparazzi nie odstępowaliby jego dzieci na krok, a na francuskiej prowincji "nie ma takich problemów".

> Ben Affleck i Jennifer Lopez razem na czerwonym dywanie. Byli małżonkowie pozowali do zdjęć podczas premiery "Pocałunku kobiety pająka". Lopez zagrała w nim główną rolę, a Affleck był producentem wykonawczym tego musicalu.

