W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> Do kin trafił "Jurassic World: Odrodzenie". To siódma odsłona słynnej filmowej serii zapoczątkowanej przez Stevena Spielberga ponad 30 lat temu. Scarlett Johansson w roli agentki służb specjalnych dowodzi misją, która może odmienić świat. Jej cel to pobranie próbek DNA od najniebezpieczniejszych dinozaurów, wciąż żyjących na naszej planecie.

> Niebawem na wielkim ekranie pojawi się też "Superman" w reżyserii Jamesa Gunna. Wyczekiwane widowisko otwiera nowy rozdział w historii Supermana i całego komiksowego uniwersum DC. Tym razem człowiek ze stali nie tylko ratuje naszą planetę przed zagładą, ale i stara się zachować wiarę w człowieczeństwo jej mieszkańców.

> Plastikowe butelki zamienione w muzyczne albumy. Zespół Coldplay zapowiedział wyjątkową reedycję swoich albumów. Będą dostępne w formie przezroczystych winyli wytłoczonych z materiałów uzyskanych w recyklingu.

> Pojawił się zwiastun nowego filmu jednego z najciekawszych hollywoodzkich duetów ostatnich lat. Yorgos Lanthimos znów połączył siły z laureatką dwóch Oscarów Emmą Stone. Tym razem przygotowali remake południowokoreańskiego obrazu sprzed ponad 20 lat. Jego tytuł to "Bugonia".

> W tym roku przypada 80. rocznica wydania pierwszej książki o przygodach Muminków. Z tej okazji w łódzkim Muzeum Kinematografii można obejrzeć poświęconą im wystawę.

> Bruce Springsteen wydał album "Lost and Found" z nigdy wcześniej niepublikowanymi piosenkami. A w sieci ukazał się pierwszy zwiastun poświęconej mu kinowej opowieści. Jej tytuł to: "Springsteen: Ocal mnie od nicości".

