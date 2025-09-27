Kadr na kino (27.09.2025) Źródło: TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> Tym razem w specjalnym wydaniu programu zajrzeliśmy na jubileuszową, 50. edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To wyjątkowe wydarzenie, uznawane za najważniejsze święto polskiego kina i jedyną tego typu imprezę w kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rusza festiwal w Gdyni. W programie długo oczekiwane filmy

> Do kin wszedł film "Jedna bitwa po drugiej". To pełen akcji i humoru thriller z oscarową obsadą. Leonardo DiCaprio wciela się w ojca desperacko szukającego swojej córki. To najdroższy film w dorobku Paula Thomasa Andersona, który ma na koncie takie obrazy jak "Aż poleje się krew" czy "Nić widmo".

> Na wielkim ekranie można także obejrzeć nagrodzony w Cannes i reprezentujący Hiszpanię w oscarowym wyścigu "Sirāt". Pulsujący muzyką techno obraz rozgrywa się w palącym słońcu marokańskiej pustyni. Wprowadza widzów w swoisty trans i obnaża to czego najbardziej boimy się w dzisiejszych czasach.

> Powrót "Jeziora marzeń" - niemal cała obsada popularnego niegdyś serialu spotkała się na jednej scenie w Nowym Jorku. Aktorki i aktorzy zjednoczyli się, aby pomóc Jamesowi Van Der Beekowi, odtwórcy roli Dawsona Lerry'ego, który zmaga się z rakiem jelita grubego. Aktorzy odczytali na scenie scenariusz pierwszego odcinka serialu sprzed niemal 30 lat. Zebrane tego wieczoru pieniądze trafią do organizacji wspierającej osoby walczące z nowotworami.

> Wcielający się w rolę Spidermana Tom Holland doznał lekkiego wstrząśnienia mózgu na planie filmowym. Aktor uderzył się w głowę kręcąc kaskaderską scenę i trafił do szpitala. Producenci tymczasowo wstrzymali zdjęcia.

> Wystartował 12. festiwal Tauron Młode Horyzonty. To impreza, która rozbudza wśród dzieci pasję do wartościowego kina. W programie znalazły się polskie i międzynarodowe bajkowe i filmowe propozycje, łączące pokolenia i kształtujące gusta młodszej widowni.

> Niebawem ukaże się nowy album Taylor Swift zatytułowany "The Life of a Showgirl", a do kin trafi dokument obrazujący kulisy powstawania płyty. Na wielkim ekranie będzie można go oglądać tylko przez jeden dzień - w piątek.

