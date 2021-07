Joey Jordison nie żyje. Współzałożyciel zespołu Slipknot miał 46 lat

Zmarł perkusista Joey Jordison, współzałożyciel amerykańskiego zespołu Slipknot. O śmierci 46-latka poinformowała rodzina muzyka. "Odszedł w spokoju we śnie" - napisano w oświadczeniu. Śmierć muzyka wywołała w sieci falę komentarzy wyrażających współczucie oraz kondolencji ze strony innych pokrewnych gatunkowo zespołów, takich jak Slayer, System of a Down czy Trivium.