Po skromnym ślubie Jennifer Lopez i Ben Affleck szykują huczne wesele. Para chce zrealizować swój plan sprzed 20 lat

Jennifer Affleck i szczegóły ślubu

Lopez zdradziła więcej szczegółów na temat sobotniej ceremonii w newsletterze dla swoich fanów, "On the JLo". We wpisie przekazała, że ona oraz jej partner czekali na swoją kolej wraz z czterema innymi parami. "Ledwo dotarliśmy do małej białej kaplicy o północy. Łaskawie pozostali otwarci kilka minut dłużej. Pozwolili nam nawet zrobić zdjęcia w różowym kabriolecie, ewidentnie kiedyś używanym przez Króla (gdybyśmy chcieli Elvisa na zdjęciu, musielibyśmy dodatkowo zapłacić, a poza tym był już w łóżku). Tak więc z najlepszymi świadkami, jakich można sobie wyobrazić, sukienką ze starego filmu i marynarką z szafy Bena, odczytaliśmy w małej kaplicy słowa przysięgi i założyliśmy sobie nawzajem obrączki, które będziemy nosić do końca życia" - napisała JLo, a od tego momentu już pani Affleck.