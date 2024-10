Gwiazda "The Office" ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór

Jenna Fischer, słynna Pam z serialu "The Office", ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Guz wykryto w ubiegłym roku. Gwiazda przeszła operację, poddała się także chemio- i radioterapii. Obecnie 50-latka "czuje się już dobrze". Podkreśla jednak, że jej historia mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby w porę nie wykonała mammografii. I zachęca do badań.

"Mówię serio, zadzwońcie do lekarza w tym momencie"

Aktorka przyznała, że tym, co skłoniło ją do udania się na badanie, były wpisy udostępniane w sieci przez inne osoby. "Zobaczenie, jak inne kobiety wrzucają zdjęcia ze swoich mammografii, przekonało mnie do umówienia się również. Tak się cieszę, że to zrobiłam. Uznajcie (mój wpis) za kopa w tyłek do zrobienia tego samego" - napisała Jenna Fischer. "Mówię serio, zadzwońcie do lekarza w tym momencie" - zaapelowała.