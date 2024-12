"The New York Times" pisze, że pozew to część "lawiny postępowań sądowych" przeciwko Seanowi "Diddy" Combsowi. Jak podała w poniedziałek agencja Reutera, pierwotnie został złożony w październiku w sądzie okręgowym w Nowym Jorku. Wówczas Jay-Z nie został w nim wymieniony, wspomniano jednak o anonimowym "celebrycie A". W zaktualizowanym pozwie, złożonym w niedzielę, nazwisko rapera już pada. Podano w nim, że 13-latka (jej personaliów nie ujawniono) miała być odurzona i zgwałcona przez Jaya-Z i Seana "Diddy" Combsa na imprezie zorganizowanej przez tego drugiego po nowojorskiej gali rozdania nagród MTV Music Awards w 2000 roku.