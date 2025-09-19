Logo strona główna
Kultura i styl

"Mocno odjechany", "skłania do dyskusji". Współtwórca o filmie Agnieszki Holland 

|
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
"Franz Kafka" - zwiastun filmu Agnieszki Holland
Źródło: Total Film/Kino Świat
Zgodnie z przewidywaniami "Franz Kafka" Agnieszki Holland został polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. - Film ma wiele zalet, elementów, które zwiększają jego szansę w tym wyścigu - komentuje w rozmowie tvn24.pl jego koproducent Marcin Wierzchosławski. - Styl i forma odbiega od tych, do jakich przyzwyczaiła nas Agnieszka Holland w swoich poprzednich dziełach - dodaje. 

Najnowszy film Agnieszki Holland "Franz Kafka" (oryginalny, międzynarodowy tytuł "Franz") będzie reprezentować polską kinematografię w wyścigu o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. To piąta produkcja w dorobku reżyserki, która zgłoszona została jako oficjalny kandydat do Oscara w tej kategorii.

Dotychczas na Nagrodę Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) szansę miały:

  • "Gorzkie żniwa" - film zgłoszony został jako kandydat Republiki Federalnej Niemiec i nominowany do Oscara 1986 w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny;
  • "W ciemności" - polski kandydat do Oscara 2012 i nominowany w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny;
  • "Pokot" - polski kandydat do Oscara 2018 - bez nominacji;
  • "Szarlatan" - czeski kandydat do Oscara 2021 - film znalazł się na krótkiej liście tytułów z szansą na nominację.

Ponadto sama Holland za film "Europa Europa" otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany w 1992 roku.

Osobiste spojrzenie na idola. Nowy film Holland to coś więcej niż biograficzne kino
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Osobiste spojrzenie na idola. Nowy film Holland to coś więcej niż biograficzne kino

"WYBÓR WRONY"

Wszystkie dotychczasowe filmy Holland z ostatniej dekady swoje światowe premiery miały w ramach Konkursów Głównych festiwali w Berlinie lub w Wenecji. Uroczysta premiera "Franza Kafki" natomiast odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF). Jest to jedno z najważniejszych i największych tego typu wydarzeń świata filmowego, zaliczanego do Wielkiej Piątki, obok: Festiwalu Filmowego Sundance, Berlinale, Festiwalu Filmowego w Cannes i MFF w Wenecji. Chociaż toroncki festiwal nie ma Konkursu Głównego, to jest bardzo ważną platformą do zaprezentowania się w Ameryce Północnej. Od lat TIFF umacnia swoją pozycję ważnego prognostyka sezonu nagród filmowych.  

Twórcy "Franza Kafki" w Toronto. Na pierwszym planie Marcin Wierzchosławski i Agnieszka Holland
Twórcy "Franza Kafki" w Toronto. Na pierwszym planie Marcin Wierzchosławski i Agnieszka Holland
Źródło: Darren Eagles/Getty Images

"Agnieszka jest zaprawiona w oscarowych bojach"

Marcin Wierzchosławski z firmy Metro Films, koproducent filmu, wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl, że film był zgłaszany również na festiwale europejskie. - Nie jest tajemnicą, że filmowcy walczą przede wszystkim o te festiwale. Jeśli chodzi o Berlin natomiast, film jeszcze nie był gotowy. Czekając na informację z Wenecji, otrzymaliśmy zaproszenie i propozycję, żeby zrobić premierę w Toronto, gdzie "Franz" bardzo się spodobał - zdradził.  

- Myślę, że film ma wiele zalet, elementów, które zwiększają jego szansę w oscarowym wyścigu - ocenił Wierzchosławski.  - Wielkim atutem jest autorka, znana w świecie filmu, również za Oceanem, jej filmy są oczekiwane, zawsze szeroko komentowane. Do tego sam bohater filmu - postać ikoniczna nie tylko w literaturze, wręcz symbol. Ale najważniejszy jest sam film, bardzo oryginalny, jeśli chodzi o podgatunek "biopic" (kino biograficzne -red.). Te wszystkie elementy będą się liczyć w zbieraniu głosów członków Akademii - doprecyzował.

- Czy one przerodzą się w samą nominację? Okaże się za kilkanaście tygodni. Agnieszka jest zaprawiona w tych bojach. Swoją charyzmą będzie w stanie dużo wnieść do tej rywalizacji, w której najważniejszy jest film, ponieważ na końcu członkowie Akademii Filmowej zagłosują na ten lub inny tytuł. A tego typu głosowania bardzo różnie przebiegają - stwierdził.  

W czym tkwi siła fabuły Holland? - Dla mnie, jako widza, największą siłą jest pokazanie Kafki jako człowieka, z jego własnymi zmaganiami, trudnościami, zaburzeniami. Być może był osobą w spektrum, ale tego nie wiemy i nigdy się tego nie dowiemy. Agnieszka w fantastyczny sposób uchwyciła jego wrażliwość oraz pokazała jego ludzką naturę - przekonywał Wierzchosławski. 

tmw 4
Agnieszka Holland o wyciąganiu wniosków z historii
Źródło: TVN24

Przykład "mocno odjechanego kina"

"Franz Kafka” zaskakuje stylistyką, artystycznym podejściem do podejmowanego tematu, co potwierdza sam koproducent.  

- Styl i forma odbiega od tych, do jakich przyzwyczaiła nas Agnieszka Holland w poprzednich filmach. Godne podziwu jest to, że zrobiła to poniekąd wbrew własnemu artystycznemu emploi. Widać to szczególnie w sposobie prowadzenia narracji, przenikaniu się różnych czasoprzestrzeni. Niektórzy recenzenci to doceniają, inni tego nie kupują - mówiąc kolokwialnie. Bardzo dobrze, że się tak dzieje, że "Franz Kafka" skłania do dyskusji. Sam cieszę się, że mogłem zrobić z Agnieszką taki film po "Zielonej granicy", która była naturalistyczna i dotyczyła bieżących wydarzeń - zwrócił uwagę.  

- A "Franz Kafka" to przykład mocno odjechanego kina. Przynajmniej momentami - dodał.   

Marcin Wierzchosławski: zadziałała magia Franza Kafki i Agnieszki Holland

Najnowszy film Agnieszki Holland to koprodukcja czesko-niemiecko-polska. Zdjęcia trwały 40 dni, przede wszystkim w Czechach i w Niemczech.

- Mieliśmy między innymi zamknięty na kilka godzin most Karola w Pradze, co zdarza się bardzo rzadko. Wydaje mi się, że zgodę dostaliśmy za sprawą magii przede wszystkim Franza Kafki, który jest praską ikoną, ale także magii samej Agnieszki Holland - ocenił Marcin Wierzchosławski. Budżet filmu wyniósł około siedmiu milionów euro, czyli około 30 milionów złotych.  

Oto polski kandydat do Oscara
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oto polski kandydat do Oscara

Wybór "Franza Kafki" na polskiego kandydata do Oscara został przedstawiony w poniedziałek podczas konferencji prasowej tegorocznej komisji oscarowej w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Obecny na niej Wierzchosławski odczytał wiadomość od Agnieszki Holland:

"Dziękuję za uznanie komisji dla naszego filmu. Jako twórczyni bardzo wierzę we 'Franza', ale grzeje serce, gdy wierzą w niego również najbliżsi, moje koleżanki i koledzy. Konkurencja w naszej kategorii w tym roku jest wyjątkowo mocna, ale obiecuję, że będziemy starać się godnie reprezentować polską kinematografię i naszych koproducentów. Czasy są takie, że wrażliwy, kruchy człowiek i bezkompromisowy artysta, jakim jest Franz Kafka, jest światu szczególnie niezbędny. Dziękuję wam z całego serca, Agnieszka Holland".

"Franz Kafka" został zakwalifikowany do Konkursu Głównego 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastian (19-27.09), Konkursu Głównego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (22-27.09.) oraz sekcji Icons 30. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Busan (17-26.09).

Do polskich kin film trafi 24 października. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Agnieszka Holland
"Świat nam po prostu tego nie zapomni"
Od lewej: Agnieszka Holland, David Thewlis i Leonardo DiCaprio na planie "Całkowitego zaćmienia"
Prawda? "Rośnie grono ludzi, którzy nie są nią zainteresowani"
Tomasz-Marcin Wrona
Kadr z filmu "Zielona granica"
Recenzja "Zielonej granicy": najlepszy film Agnieszki Holland od wielu lat
"Wybór Wrony"

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: fot. Marlene Film Production / Kino Świat

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica