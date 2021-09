Festiwal filmowy w Gdyni 2021. Agnieszka Holland o "absurdalnym" stanie wyjątkowym

Agnieszka Holland wyróżniona w Gdyni. Co powiedziała Zanussiemu?

Holland: oburzające jest to, że jestem pierwszą kobietą z Platynowymi Lwami

Odniosła się do faktu, że jest pierwszą reżyserką docenioną Platynowymi Lwami. - To dość oburzające (...). To mówi o tym, jak postrzegana była rola kobiet w naszym społeczeństwie. Wiem jednak, że nie jestem ostatnia. Za nami idzie fala odważnych, pewnych swojego głosu kobiet - stwierdziła.

Holland: przeszłość dzieje się teraz

- Kiedy robiłam te filmy, musiałam odtworzyć cały ten makabryczny teatr: trupy na ulicach, ludzi umierających z głodu, ludzi chowających się po lasach jak szczute zwierzęta. Gwałt, strach, rozpacz, cierpienie. I trudno mi dzisiaj cieszyć się naszym świętem, jeżeli uświadamiam sobie, że coś takiego dzieje się bardzo niedaleko od nas, w naszym kraju, na naszych granicach. Że umierają tam ludzie, których głównym grzechem jest to, że są inni, że chcą żyć bezpiecznie i że gotowi są zaryzykować bardzo dużo. Nie mogę nie myśleć o tym, że dzieje się to niejako za naszym przyzwolenie, naszą obojętnością, naszym lękiem, naszą bezradnością, godzimy się na to - wyznała prezydentka Europejskiej Akademii Filmowej .

- Nie godzę się na to, żeby zmieniać, obsadzać żołnierzy polskiej straży granicznej w rolach strażników muru berlińskiego z byłego NRD. Nie godzę się na to, by okoliczna ludność grała rolę donosicieli i żeby zanim podadzą chleb głodnym, dzwonili na policję. To obciąża nas wszystkich strasznie jako wspólnotę. Jeżeli będziemy się na to godzić teraz, to o czym mówił Marian Turski w swoim oświęcimskim przemówieniu jest nieuniknione. Przeszłość dzieje się teraz, tak mi się zdaje, ona się nie skończyła. Absurdalny stan wyjątkowy, na który się godzimy, wydaje się być wprowadzony po to, żeby nie było śladów. Polskie kino było zawsze odważne, w jego centrum był człowiek. Patrząc na filmy tegoroczne wiem, że tak jest. I mam nadzieję, że tak będzie: że człowieczeństwo będzie dla nas czymś najważniejszym - podsumowała Agnieszka Holland.