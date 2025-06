Prezydent w tłumie pod sceną na koncercie legendy rocka

Zespół AC/DC na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Jedna z najważniejszych grup hard-rockowych w historii - AC/DC - zagrała w Pradze koncert w ramach trasy "Power Up Tour".

Zaledwie dwa tygodnie wcześniej prezydent Petr Pavel był widziany w tłumie fanów na koncercie innej wielkiej gwiazdy - Bruce'a Springsteena.

W ramach trasy "Power Up Tour" australijski zespół wystąpił w tym roku już w kilkunastu miastach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Czwartkowym koncertem na lotnisku w praskich Letňanach grająca od 52 lat grupa otworzyła europejską część trasy. Jeszcze w czerwcu AC/DC zagra w Berlinie, a 4 lipca zawita do Polski, by zagrać na stadionie PGE Narodowym.

Koncert w stolicy Czech zgromadził 60 tysięcy fanów grupy; był wśród nich prezydent Petr Pavel - odnotował portal novinky.cz.

Prezydent w tłumie na koncercie

Zdjęcia prezydenta, uczestniczącego w koncercie jak cała reszta fanów grupy, pojawiły się natychmiast w mediach społecznościowych. Jedno z nich zamieścił w serwisie X uczestnik koncertu zdziwiony obecnością przywódcy Czech pod samą sceną.

Že potkám Petra Pavla v kotli na AC/DC, to jsem na bingo kartě neměl 🤩 pic.twitter.com/NBdsYZRvXg — Jakub Kuneš (@kubakunes) June 26, 2025 Rozwiń

Inne zdjęcie Pavla opublikował na Facebooku czeski muzyk Kuba Ryba. Widać na nim prezydenta w koszulce z logo AC/DC. "Wspaniale jest spotkać prezydenta na koncercie AC/DC. Po prostu cieszę się, że prezydentem jest normalny człowiek" - napisał Ryba.

Je skvělý potkat na koncertě AC/DC prezidenta. Mám prostě radost, že je prezidentem normální člověk. Po 20 letech Kikiny a Mlhoše je to fakt osvěžující🤘🔥❤️ Foto: Jiri Rogl Posted by Kuba Ryba on Thursday, June 26, 2025 Rozwiń

Petr Pavel, który prezydentem Czech jest od 2023 roku, nie po raz pierwszy wybrał się na koncert światowej gwiazdy. Niespełna dwa tygodnie wcześniej media społecznościowe obiegły fotografie, na których widać go pod sceną podczas praskiego występu Bruce'a Springsteena. "Być może z tego powodu flagi narodowe - zarówno amerykańskie, jak i czeskie - powiewały wysoko nad sceną" - pisał portal Deník 16 czerwca.

Urodzony w 1961 roku Petr Pavel to emerytowany generał armii - były szef Sztabu Generalnego, a później szef Komitetu Wojskowego NATO.