Dua Lipa zaśpiewała piosenkę Ewy Farnej. "Mój telefon eksplodował"

Dua Lipa koncertuje obecnie w ramach trasy "Radical Optimism Tour". Podczas występów brytyjsko-albańska piosenkarka wykonuje nie tylko swoje przeboje, ale też wybrany utwór z kraju, w którym gra. W Australii było to na przykład "Highway to Hell" zespołu ACDC, a w Hiszpanii "Héroe" Enrique Iglesiasa. We wtorek w praskiej O2 Arenie gwiazda zaśpiewała "Na ostří nože", piosenkę Ewy Farnej znaną w Polsce pod tytułem "Na ostrzu".

Dua Lipa śpiewa Ewę Farną

Filmy udostępnione w mediach społecznościowych pokazują, że publiczność zgromadzona na koncercie w stolicy Czech przyjęła cover z dużym entuzjazmem. Jak się okazało, na koncercie była również sama Ewa Farna. Polsko-czeska piosenkarka zamieściła na Instagramie nagranie z widowni, na którym zakrywa twarz dłońmi i kręci głową z niedowierzaniem. "Dua Lipa śpiewa moją piosenkę!" - napisała Farna w relacji na Instagramie. "Dziękuję! Mój telefon eksplodował" - dodała w kolejnym nagraniu.

Ewa Farna na koncercie Dua Lipy Źródło: ewa_farna93/Instagram

Repertuarowy wybór Dua Lipy odbił się szerokim echem u naszych południowych sąsiadów. Portal telewizji CNN Prima News odnotował, że piosenkarka "zszokowała" coverem Farnej, a portal iDNES.cz dodał, że w ten sposób "zaskoczyła" publiczność w Pradze. Występ szeroko komentowano również w mediach społecznościowych. "Dua Lipa okazała wielki szacunek Czechom i Ewie Farnej, ucząc się całego utworu po czesku na jeden występ" - ocenił jeden z użytkowników serwisu X.