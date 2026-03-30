Celine Dion wraca na scenę. "Jestem gotowa"

Francja. Celine Dion podczas występu w 2017 roku
Źródło: ENEX
Céline Dion ogłosiła powrót na scenę - podała BBC. Dion poinformowała o tym na Instagramie, w dniu 58. urodzin. Cztery lata wcześniej gwiazda ogłosiła światu, że zdiagnozowano u niej nieuleczalną chorobę, tzw. zespół sztywnego człowieka.

Doniesienia o powrocie Celine Dion pojawiły się kilka dni temu, ale ona sama wówczas nie potwierdziła tych informacji.

Teraz, na swoim profilu na Instagramie, Dion zapowiedziała serię koncertów. Nazwała powrót "najlepszym prezentem w życiu". "Jestem gotowa, żeby to zrobić" - napisała. "Czuję się dobrze, jestem silna, jestem podekscytowana, (i) oczywiście trochę zdenerwowana" - dodała.

Źródło: MEGA/GC Images/GettyImages

Celine Dion: znów śpiewam

Odnosząc się do swojego stanu zdrowia, Celine Dion przekazała: "Mam się świetnie, dbam o swoje zdrowie, czuję się dobrze. Znów śpiewam, a nawet trochę tańczę".

"Muszę wam jednak powiedzieć coś bardzo ważnego: przez ostatnie kilka lat każdego dnia czułam wasze modlitwy i wsparcie, waszą życzliwość i miłość" - opisała. "Jestem wam wszystkim wdzięczna. Nie mogę się doczekać, aż was znowu zobaczę" - dodała.

Choroba Celine Dion i wstrzymana trasa koncertowa

Celine Dion po raz ostatni koncertowała 8 marca 2020 roku w Newark (USA). Trasa "Courage World Tour", z którą piosenkarka miała zawitać wiosną 2020 roku również do Polski, została przerwana z powodu pandemii COVID-19.

Jesienią 2021 roku artystka z powodów zdrowotnych odwołała występy w Los Angeles, które planowała w najbliższych miesiącach. Na początku 2022 roku odwołała część koncertów - w grudniu tego samego roku poinformowała, że cierpi na rzadką chorobą neurologiczną, tzw. zespół sztywnego człowieka (zespół Moerscha-Woltmanna). - To bolesne mówić wam, że nie będę gotowa powrócić na trasę koncertową w Europie w lutym - powiedziała w opublikowanym wówczas nagraniu.

Celine Dion chce zobaczyć wieżę Eiffla. Opowiada o walce z rzadką chorobą
Celine Dion chce zobaczyć wieżę Eiffla. Opowiada o walce z rzadką chorobą

Wiosną 2023 roku piosenkarka odwołała trasę, w tym koncerty w Krakowie i Łodzi. "Pracuję bardzo ciężko, by odzyskać siły, ale koncertowanie może być bardzo trudne, nawet jeśli jest się w 100 procentach [sprawnym - red.]. Ciągłe przekładanie koncertów jest nie fair wobec was, ale choć łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy wszystko teraz, do czasu, aż nie będę naprawdę gotowa do powrotu na scenę" - przekazała w mediach społecznościowych.

W 2024 roku dała jednorazowy występ podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Z wieży Eiffla zaśpiewała klasyczny utwór Edith Piaf - "Hymne à l'Amour".

Walka z chorobą. Czym jest zespół sztywnego człowieka

SPS to schorzenie neurologiczne, które dotyka około 8 tysięcy osób na całym świecie. Jest to choroba, której przyczyną jest nieprawidłowe przekazywanie sygnałów z nerwów do mięśni. Powoduje skurcze mięśni i może wpływać na sprawność ruchową. U niektórych osób może być wyniszczające. Nie ma na nie lekarstwa.

W rozmowie z BBC w 2024 roku Dion powiedziała, że ​​po raz pierwszy zauważyła objawy, gdy jej głos zaczął się zmieniać podczas trasy koncertowej. - Po prostu czułam się trochę dziwnie, jakbym miała lekki skurcz - opisała. - Mój głos się męczył - dodała.

Dion była jednak zdeterminowana. W 2024 roku opowiedziała francuskiemu magazynowi "Vogue" o walce z chorobą. - Z mojego punktu widzenia mam dwie możliwości: albo trenuję jak sportowiec i ciężko pracuję, albo się wyłączam i koniec - skwitowała.

- Wybrałam pracę całym ciałem i duszą, od stóp do głów, z zespołem medycznym - mówiła. - Pięć dni w tygodniu poddaję się terapii sportowej, fizycznej i wokalnej. Ćwiczę palce u stóp, kolana, łydki, palce u rąk, śpiewam, ćwiczę głos - wymieniała.

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MEGA/GC Images/GettyImages

Czytaj także:
Sejm
Nowy sondaż. Roszady nad progiem
Polska
Kneset
Izrael uchwalił karę śmierci "tylko dla Palestyńczyków"
Świat
Zbigniew Ziobro
"Za te słowa Ziobro powinien ponieść odpowiedzialność". Jest pozew
Polska
imageTitle
Czekała na ratunek 82 minuty. Śledztwo po śmierci 18-latki umorzone
EUROSPORT
Donald Trump z Karolem Nawrockim i plakatem przedstawiającym zdjęcie z czasów kampanii prezydenckiej w Polsce
Nawrocki, Kaczyński i inni fani Donalda Trumpa
Jakub Sobieniowski
Śnieg
Tutaj dosypie nawet 20 centymetrów śniegu
METEO
pc
Ostre spięcie o sędziów TK. "Nawet nie byłeś na tej komisji"
KROPKA NAD I
Humbak w poniedziałek
Rzadziej oddycha i nie porusza się. Eksperci: najbliższe godziny będą kluczowe
METEO
Zmiana czasu odbija się na zdrowiu wielu osób
Tak zmiana czasu odbija się na zdrowiu. "Uruchamia procesy zapalne"
Fakty
imageTitle
Szwed kpi z piłkarza Polski. "Mógłbym to robić w dżinsach"
EUROSPORT
imageTitle
Specjalne zabiegi przed meczem Polaków
EUROSPORT
Nawrocki u Orbana
"Poleciał robić za tło do zdjęcia. To dosyć upokarzające"
Polska
Powodzie w Pakistanie
Dzieci w czasie ulewy schroniły się na werandzie. Zginęły
METEO
Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego
Policzono podpisy. Referendum w Krakowie możliwe w maju
Kraków
Karol Nawrocki
Prezydent zawetował, a chętnych nie brakuje. "Były loty w trybie pilnym do Brukseli"
Polska
Ewakuacja mężczyzny z 50-metrowej wieży
Pilnie potrzebował pomocy. Strażacy ściągnęli go z wysokiej wieży
WARSZAWA
Torowisko przy Muzeum Powstania Warszawskiego
Towarowa bez tramwajów. Rozpoczyna się remont torowiska
WARSZAWA
imageTitle
Spacerek w drodze Kawy po drugi finał w Bogocie z rzędu
EUROSPORT
Trybunał Konstytucyjny
Wniosek PiS w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
Polska
Stacja paliw, benzyna
Rosną ceny paliw. Bruksela szykuje "skrzynkę narzędziową"
BIZNES
30 1800 tj gosc-0004
"Coś się we mnie gotowało". Owsiak mówi, jak odzyskał spokój
Polska
imageTitle
Kamiński nie boi się Szwedów. "Mamy swoje marzenia"
EUROSPORT
Budowa tunelu pod Łodzią stoi
Chcą dalej drążyć tunel. Cztery kamienice mogą zniknąć
Łódź
Noc, mglisto
Tu nocą widzialność może być znacznie ograniczona
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: węgierska blokada zagraża naszym przygotowaniom do zimy
BIZNES
Strażnicy nieba, cz. 2, repo Artura Molędy
Dziennikarze TVN24 i produkcje TVN WBD z nagrodami na FilmAT Festival
Polska
Warszawa Falenica, linia otwocka
Skala wycinki wstrząsnęła mieszkańcami. Piszą do ministrów
Klaudia Kamieniarz
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul
Szef MSZ Niemiec: nic nie cofnie cierpień, które sprowadziliśmy na Polskę
Polska
Hulajnogi w Warszawie
Był "kimś", kto kierował "czymś", co poruszało się po drodze
Klaudia Ziółkowska
Wysoki gęsty dym nad halą
Wysoki słup dymu, ogień wewnątrz hali
Szczecin

