Celine Dion wraca na scenę. "Jestem gotowa"

Francja. Celine Dion podczas występu w 2017 roku

Doniesienia o powrocie Celine Dion pojawiły się kilka dni temu, ale ona sama wówczas nie potwierdziła tych informacji.

Teraz, na swoim profilu na Instagramie, Dion zapowiedziała serię koncertów. Nazwała powrót "najlepszym prezentem w życiu". "Jestem gotowa, żeby to zrobić" - napisała. "Czuję się dobrze, jestem silna, jestem podekscytowana, (i) oczywiście trochę zdenerwowana" - dodała.

Celine Dion

Celine Dion: znów śpiewam

Odnosząc się do swojego stanu zdrowia, Celine Dion przekazała: "Mam się świetnie, dbam o swoje zdrowie, czuję się dobrze. Znów śpiewam, a nawet trochę tańczę".

"Muszę wam jednak powiedzieć coś bardzo ważnego: przez ostatnie kilka lat każdego dnia czułam wasze modlitwy i wsparcie, waszą życzliwość i miłość" - opisała. "Jestem wam wszystkim wdzięczna. Nie mogę się doczekać, aż was znowu zobaczę" - dodała.

Choroba Celine Dion i wstrzymana trasa koncertowa

Celine Dion po raz ostatni koncertowała 8 marca 2020 roku w Newark (USA). Trasa "Courage World Tour", z którą piosenkarka miała zawitać wiosną 2020 roku również do Polski, została przerwana z powodu pandemii COVID-19.

Jesienią 2021 roku artystka z powodów zdrowotnych odwołała występy w Los Angeles, które planowała w najbliższych miesiącach. Na początku 2022 roku odwołała część koncertów - w grudniu tego samego roku poinformowała, że cierpi na rzadką chorobą neurologiczną, tzw. zespół sztywnego człowieka (zespół Moerscha-Woltmanna). - To bolesne mówić wam, że nie będę gotowa powrócić na trasę koncertową w Europie w lutym - powiedziała w opublikowanym wówczas nagraniu.

Wiosną 2023 roku piosenkarka odwołała trasę, w tym koncerty w Krakowie i Łodzi. "Pracuję bardzo ciężko, by odzyskać siły, ale koncertowanie może być bardzo trudne, nawet jeśli jest się w 100 procentach [sprawnym - red.]. Ciągłe przekładanie koncertów jest nie fair wobec was, ale choć łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy wszystko teraz, do czasu, aż nie będę naprawdę gotowa do powrotu na scenę" - przekazała w mediach społecznościowych.

W 2024 roku dała jednorazowy występ podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Z wieży Eiffla zaśpiewała klasyczny utwór Edith Piaf - "Hymne à l'Amour".

Celine Dion na pokazie mody w Rijadzie, 2024 r.

Walka z chorobą. Czym jest zespół sztywnego człowieka

SPS to schorzenie neurologiczne, które dotyka około 8 tysięcy osób na całym świecie. Jest to choroba, której przyczyną jest nieprawidłowe przekazywanie sygnałów z nerwów do mięśni. Powoduje skurcze mięśni i może wpływać na sprawność ruchową. U niektórych osób może być wyniszczające. Nie ma na nie lekarstwa.

W rozmowie z BBC w 2024 roku Dion powiedziała, że ​​po raz pierwszy zauważyła objawy, gdy jej głos zaczął się zmieniać podczas trasy koncertowej. - Po prostu czułam się trochę dziwnie, jakbym miała lekki skurcz - opisała. - Mój głos się męczył - dodała.

Dion była jednak zdeterminowana. W 2024 roku opowiedziała francuskiemu magazynowi "Vogue" o walce z chorobą. - Z mojego punktu widzenia mam dwie możliwości: albo trenuję jak sportowiec i ciężko pracuję, albo się wyłączam i koniec - skwitowała.

- Wybrałam pracę całym ciałem i duszą, od stóp do głów, z zespołem medycznym - mówiła. - Pięć dni w tygodniu poddaję się terapii sportowej, fizycznej i wokalnej. Ćwiczę palce u stóp, kolana, łydki, palce u rąk, śpiewam, ćwiczę głos - wymieniała.

