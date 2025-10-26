Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl
|

"Staram się nie dać aresztować, ale i to już mi się przydarzyło"

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Caleb Landry Jones
Caleb Landry Jones
Źródło: Andy Rain/EPA/PAP
- Wykorzystuję świat zewnętrzny, żeby się sprawdzić w tej roli, rozgryźć ją. Czasem robię to niestety kosztem innych, chociaż nigdy nie posunąłem się zbyt daleko - opowiada amerykański aktor i muzyk Caleb Landry Jones w rozmowie z tvn24.pl. Artykuł dostępny w subskrypcji

35-letni Caleb Landry Jones zachwyca charakterystycznym aktorstwem już od ponad dekady. Chociaż pierwszą główną rolę zagrał w reżyserskim debiucie Brandona Cronenberga "Zaraźliwi" z 2012 roku, to w dorobku miał już między innymi takie filmy, jak: "To nie jest kraj dla starych ludzi" braci Coenów, "Social Network" Davida Finchera, "X-Men: Pierwsza klasa" Matthew Vaughna czy seriale "Breaking Bad" i "Friday Night Lights". 

Przełomowym momentem w jego karierze okazał się 2017 rok, gdy pojawiły się trzy niezwykle ważne filmy z jego drugoplanowymi rolami: "Uciekaj!", "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" oraz "The Florida Project". W 2021 roku Landry Jones zagrał główną rolę w filmie Justina Kurzela "Nitram", za którą otrzymał nagrodę Konkursu Głównego Festiwalu FIlmowego w Cannes za najlepszą rolę męską. 

Gdy nie jest na planie zdjęciowym, pochłania go muzyka. Tworzy głównie brzmienia z pogranicza psychodelicznego rocka i eksperymentalnego folku. Na koncie ma cztery studyjne albumy.

Stał się jednym z najciekawszych amerykańskich aktorów swojego pokolenia. Jego postaci to najczęściej społeczni odmieńcy, wyrzutkowie, samotnicy, przestępcy, błądzący poza granicami przyjętych norm. Jednocześnie Landry Jonesowi udaje się łączyć mroczne, brutalne oblicza swoich bohaterów z niezwykłą wrażliwością, nawet gdy dopuszczają się bestialskiej przemocy. Z całą pewnością jest jednym z tych aktorów, których pamięta się od pierwszych scen.

HAR

Tak też jest w filmie "Harvest" w reżyserii Athiny Rachel Tsangari. Grecka filmowczyni zdobyla międzynarodowe uznanie za takie filmy, jak "The Slow Business of Going" (2000 r.), "Attenberg" (2010 r.) czy "Chevalier" (2015 r.). Współpracowała producencko między innymi z Jorgosem Lanthimosem, Richardem Linklaterem czy Mike'em Ottem. 

"Harvest" jest filmową adaptacją bestsellerowej powieści Jima Crace'a o tym samym tytule. Akcja filmu, jak i pierwowzoru literackiego, umiejscowiona jest na szkockich peryferiach w bliżej nieokreślonej epoce. W ciągu siedmiu dni nienazwana wioska przestaje istnieć. Dlaczego? Trzeba tę historię poznać samemu. 

Tsangari stworzyła film na przekór światu i współczesnej kinematografii. Został nakręcony na taśmie 16 mm, przy użyciu jedynie naturalnego światła. Tsangari stworzyła malarską, szlachetnie mądrą opowieść o powtarzalności historii. - Niestety, coś w tym jest, że cały czas stawiamy czoła tym samym wyzwaniom, być może w nieco innych kostiumach. To samo g***o cały czas do nas wraca - powiedział mi Caleb Landry Jones. 

Światowa premiera filmu "Harvest" odbyła się w ramach Konkursu Głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji 2024. Film jest wyświetlany w polskich kinach od 17 października.

"Harvest", reż. Athina Rachel Tsangari
"Harvest", reż. Athina Rachel Tsangari
Źródło: © Jaclyn Martinez / Harvest Film Limited / Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Tomasz-Marcin Wrona: To prawda, że najczęściej zadawanym przez ciebie pytaniem na planie "Harvest" było: "kim ja jestem"?

Caleb Landry Jones: (śmiech) Tak, w zasadzie tak. Chodziło mi też o coś w stylu: "co mam robić?". W gruncie rzeczy sprowadzało się do pytania: "kim jestem" na różne sposoby. W głębi duszy prawdopodobnie brzmiało: "kim ja k***a jestem?".  

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jeleń na szkolnym podwórku w USA
Jeleń na szkolnym podwórku. "Nie wahałam się ani sekundy"
METEO
imageTitle
Polski talent twardo stąpa po ziemi. "Jest trochę do poprawy"
EUROSPORT
June Lockhart
Nie żyje June Lockhart. Aktorka miała 100 lat
Kultura i styl
imageTitle
Odwróciła losy spotkania. Polka z tytułem w Kantonie
EUROSPORT
Dwie kolizje w Piasecznie
Spowodował dwie kolizje, on i pasażerowie uciekli
WARSZAWA
Powieje silniejszy wiatr
Silny wiatr w Polsce. Alarmy dla połowy województw
METEO
Biszkek, Kirgistan październik,17,2025: Pomnik na Placu Zwycięstwa z Wiecznym Płomieniem stoi dumnie shutterstock_2691260623
Kirgistan wprowadza narodową kryptowalutę
BIZNES
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
Media: dwie osoby zatrzymane
Świat
imageTitle
Emocje w Filadelfii, popis Thunder i show Jokicia. Serb dołączył do legend NBA
EUROSPORT
Wulkan
Wystrzelił popiół na wysokość dwóch kilometrów
METEO
imageTitle
Wyglądało to potwornie. Helikopter na torze, motocykliści w szpitalu
EUROSPORT
Kobieta przed rozpoczęciem głosowania w Abidżanie
Wymykają się rosyjskiej strategii, głosują w napiętej atmosferze
Świat
Pożar składowiska odpadów w Sokołowie
Nocny pożar składowiska odpadów. Kolejny w tym roku
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: zrobiliśmy coś, co wielu uważało za niemożliwe
BIZNES
Minister spraw zagranicznych Korei Północnej Choe Son Hui wita się z Władimirem Putinem (zdjęcie z 16.01.2024)
Co ze szczytem Trump-Kim? Ta wizyta może rozwiać wątpliwości
Świat
imageTitle
Wszystkie oczy na Tomasiaka. O której godzinie konkurs mikstów?
EUROSPORT
LOTTO_1997459012
Szóste takie losowanie z rzędu. Wyniki Lotto
BIZNES
Lis
Awaria internetu trwała wiele dni. Przyczyna może zaskakiwać
METEO
Donald Tusk
Tusk o "końcu ery złudzeń w Europie". "Obawiam się, że jest za późno"
Polska
imageTitle
Niezły Meksyk w Formule 1. Nikt nie odpuszcza walki o tytuł
EUROSPORT
Rosyjski atak na Kijów
Kolejny nalot na Kijów. Trzy osoby zabite, wielu rannych
Świat
Melissa na zdjęciu satelitarnym
"Nie ma miejsca, które uniknie gniewu tej burzy"
METEO
imageTitle
Barcelona ze Szczęsnym, Real ma duży atut. O której dzisiaj El Clasico?
Najnowsze
George Clooney
Clooney do Polaków: nic nie będzie trwało samoistnie
Łódź
Pożar sortowni odpadów w Elblągu
Duży pożar sortowni odpadów. "Zła wiadomość" prezydenta
Olsztyn
Tajpej
"Dzień Powrotu do Ojczyzny". Tajwan: prawdziwym celem jest aneksja
Świat
Artur Molęda z nagrodą
Dziennikarz TVN24 nagrodzony za reportaż o "niezwykle ważnej misji"
Polska
shutterstock_1309985482
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?
Maciej Michałek
shutterstock_2031252569
Lotnisko zamknięte na kilka godzin. Czwarty taki incydent w ciągu miesiąca
Świat
Kreml
Poseł rządzącej partii na gali w Moskwie
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica