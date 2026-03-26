Will Smith spotkał się z prezydentem Angoli i zaproponował mu występ w filmie

Jada Pinkett Smith i Will Smith na gali Oscarów Źródło: Reuters Archive

Will Smith rozmawiał z angolskim przywódcą "na temat kwestii związanych z rozwojem i promocją turystyki w Angoli" - przekazał portal informacyjny VerAngola, powołując się na oświadczenie biura prezydenta Joao Lourenca. "Amerykański gwiazdor wyraził również zainteresowanie powrotem do Angoli i możliwością kręcenia tu scen do filmów i seriali, a konkretnie do kolejnej produkcji związanej z serią 'Bad Boys'" - czytamy w oświadczeniu.

Aktor u prezydenta i nietypowa propozycja

Smith po spotkaniu z prezydentem powiedział dziennikarzom, że rozmawiał z politykiem "o kilku kwestiach", w tym o możliwości nagrania w Angoli scen do kolejnej produkcji z serii "Bad Boys". - Pomyślałem o sfilmowaniu sceny akcji i zapytałem (prezydenta - red.), czy zgodziłby się pokierować samochodem w pościgu za mną w jednej ze scen - powiedział aktor po spotkaniu.

Prezydent Angoli Joao Lourenco i aktor i producent Will Smith Źródło: PAP/EPA/AMPE ROGERIO

Smith przybył do Angoli jako członek delegacji klasy wyścigów samochodowych Formuła E. Jej prezes Alejandro Agag również gościł u prezydenta kraju w czwartek. Z oświadczenia biura prezydenta, na które powołuje się VerAngola wynika, że wspomniana organizacja przeprowadzi w tym roku w Angoli kolejną edycję regat łodzi elektrycznych. Ponadto na czwartek zaplanowano z udziałem Smitha wydarzenie, które ma przyciągnąć do Angoli inwestycje w turystykę morską.

Will Smith w "Bad Boys"

Will Smith i Martin Lawrence we wspomnianej serii komediowych filmów akcji wcielają się w dwóch nieustraszonych policjantów z Miami.