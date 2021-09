Angela Merkel. Styl niemieckiej kanclerz

Angela Merkel po 16 latach rządów odda stery w nowe ręce. Czyje? To rozstrzygną niedzielne wybory do Bundestagu. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet świata zapisała się również w kulturze popularnej, między innymi ze względu na kreacje, za które odpowiada znana projektantka z Hamburga. - Odbieram ją jako osobę, która wie, kim jest - oceniła styl niemieckiej kanclerz Anna Wintour, szefowa "Vouge'a".

Kanclerz Merkel zapamiętana zostanie również ze względu na swój image, którego podstawy nie zmieniały się przez cały czas, kiedy kierowała niemieckim rządem. Fryzura na pazia, marynarka z trzema bądź czterema guzikami, dobrana kolorystycznie bluzka z długim rękawem, a do tego najczęściej ciemne, szerokie spodnie, dopasowany naszyjnik, czarne płaskie buty i pojemna torebka - to główne elementy jej charakterystycznej stylizacji, która wielokrotnie określana była jako "uniform".

Sama kanclerz rzadko reagowała na komentarze dotyczące swojego stylu. - Jeśli mężczyźni zakładają ciemne granitury przez sto dni z rzędu, to nie jest problem. Jednak gdy sama jestem ubrana w tę samą marynarkę cztery razy w ciągu dwóch tygodni, to obywatele do mnie piszą - powiedziała Merkel w jednym z wywiadów w tygodniku "Die Zeit".