"Bardzo chciałam być taka jak Ona". Wspominają Agnieszkę Maciąg

O śmierci Agnieszki Maciąg poinformował jej mąż Robert Wolański. "Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin" - napisał w Instagramie w czwartek.

Ten sam wpis pojawił się na oficjalnym profilu Agnieszki Maciąg na Instagramie. W ciągu kilkunastu godzin pojawiło się pod nim ponad 15 tysięcy komentarzy od fanów, a także artystów. "Dziękuję Agnieszko" - napisała Katarzyna Nosowska. Magda Steczkowska dodała: "Agunia❤️światełko Ty nasze❤️dziękuję Ci za tak wiele❤️byłaś Aniołem na ziemi i pewnie gdzieś tam teraz latasz❤️niech Ci będzie pięknie tam gdzie jesteś".

"Czuwajcie tam nad nami"

Ewa Wachowicz w komentarzu wspomniała o swoim spotkaniu z Agnieszką Maciąg. "Agnieszko, tak dobrze było się spotkać z Tobą w Krakowie…Dokładnie 5 lat temu odszedł mój tato💔Czuwajcie tam nad nami jako świetliste Anioły🤍" - napisała producentka i Miss Polonia 1992. Modelka i Miss Świata 1989 Aneta Kręglicka skomentowała: "Aga, nie mogę uwierzyć... Brak mi słów. Bardzo współczuję bliskim".

Aleksandra Kwaśniewska zamieściła pod wpisem trzy emotikony przedstawiające złamane serca. Wpis skomentowała również Anna Lewandowska. "...aż trudno uwierzyć" - napisała.

Agnieszka Maciąg we wspomnieniach

Wspomnienie o zmarłej modelce i autorce książek opublikowała także Martyna Wojciechowska. "Tyle dobra po sobie zostawiłaś, dla tak wielu byłaś pięknym światłem i inspiracją. Będzie Cię tu bardzo brakowało. Ciebie i Twojego ciepła, które zawsze roztaczałaś w miejscu, w którym się pojawiałaś" - napisała w poście opublikowanym na Facebooku i Instagramie.

Dziennikarka złożyła kondolencje bliskim zmarłej, przypomniała również, jak zaczęła się ich znajomość. "Agnieszkę Maciąg poznałam kiedy miałam niewiele ponad 18 lat i pracowałam w branży mody. Pamiętam, że patrzyłam na nią z zachwytem i bardzo chciałam być taka jak Ona. Zjawiskowo piękna i wspaniała jako człowiek. Mądra, wrażliwa i pełna wdzięku. Kiedy wchodziła do pomieszczenia to wszyscy patrzyli tylko na Nią i Jej słuchali. Anioł" - czytamy w czwartkowym wpisie.

Agnieszka Maciąg nie żyje

Agnieszka Maciąg zajmowała się między innymi modelingiem, aktorstwem i pisaniem książek. Jej szczyt kariery w modelingu przypadał na lata 90. XX wieku. Występowała wtedy na największych światowych pokazach mody. Napisała kilkanaście książek, głównie o świadomym życiu i zdrowiu. W marcu tego roku Maciąg poinformowała o nawrocie choroby nowotworowej, z którą zmagała się w ostatnich latach.