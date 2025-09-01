Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Urzędnik zatrzymany w sprawie "mafii śmieciowej". Na zlecenie miał sprawdzać dane pojazdów

Zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej"
Służby rozbiły gang śmieciowy; w sprawie jest 17 tysięcy zarzutów
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów. Wśród zatrzymanych jest urzędnik z województwa kujawsko-pomorskiego, który miał przekazywać poufne informacje o pojazdach powiązanych z organami ścigania.

Funkcjonariusze CBŚP działali na polecenie prokuratora z łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Zatrzymane osoby - według ustaleń śledczych - zajmowały się transportem odpadów na teren nielegalnych składowisk oraz ich rozmieszczaniem w wyznaczonych miejscach.

"Jak wynika z materiałów sprawy, jeden z zatrzymanych - urzędnik zatrudniony w administracji publicznej - miał wykorzystywać swoje stanowisko do sprawdzania w bazach danych pojazdów wskazywanych przez członków grupy. Informacje te następnie im przekazywał, co miało ich chronić przed wykryciem" - przekazał komisarz Krzysztof Wrześniowski, oficer prasowy CBŚP.

Zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej"
Zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej"
Źródło: CBŚP

Zarzuty dla wszystkich, areszt dla dwóch

Prokurator przedstawił siedmiu zatrzymanym osobom zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnej gospodarki odpadami, sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, a także ujawniania informacji służbowych osobom nieuprawnionym i przyjmowania korzyści majątkowych.

W sprawie pojawiają się odpady o właściwościach szczególnie niebezpiecznych - rakotwórczych, toksycznych i szkodliwych dla środowiska.

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zorganizowana grupa przestępcza zakopywała odpady przez lata
21 osób z zarzutami. "Przez kilka lat zakopywali odpady"
Katowice
Odpady
Kolejne uderzenie policji w mafię śmieciową
Paweł Szot
Śledztwo ws. mafii śmieciowej. Policja zatrzymała kolejne pięć osób
105 osób z zarzutami udziału w "mafii śmieciowej"
Katowice

"Jest to kolejny etap działań przeciwko 'mafii śmieciowej', która od 2020 roku zajmowała się tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju oraz fałszowaniem dokumentacji dotyczącej ich utylizacji. We wcześniejszych odsłonach śledztwa zatrzymano już dziesiątki osób i ujawniono kolejne miejsca nielegalnego składowania odpadów" - dodaje Wrześniowski.

Zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej"
Zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej"
Źródło: CBŚP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niebezpieczne odpady (zdj. ilustracyjne)
54 miliony złotych za sprzątanie po mafii śmieciowej
Katowice
smieci
Mafia śmieciowa rozbita. Ponad 17 tysięcy zarzutów
"Fakty po Południu"
kulik
Wyroki dla członków mafii śmieciowej
"Fakty po Południu"
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

Udostępnij:
TAGI:
CBŚPMafiaOdpadyProkuraturaochrona środowiska
Czytaj także:
shutterstock_441538252
Dziś ma dojść do eksmisji słynnej kawiarni
Kultura i styl
Susza w Korei Poudniowej
Potężna susza, władze ogłaszają stan klęski żywiołowej
METEO
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
W kominiarkach wpadli na "osiemnastkę", pobili uczestników
WARSZAWA
Atak na kierowcę autobusu MPK Wrocław
"Bez najmniejszego powodu wyciągnął kierowcę siłą z kabiny autobusu" i "zaczął zadawać ciosy"
Wrocław
Gdańsk w nocy
Kolejne miasto bez nocnej sprzedaży alkoholu
Trójmiasto
imageTitle
Rusza zgrupowanie kadry. O której dziś konferencja z udziałem Lewandowskiego?
EUROSPORT
imageTitle
Polak z listy rezerwowej w 1/8 finału US Open. Po niesamowitym meczu
EUROSPORT
Burza, piorun, dzień, wyładowanie, lato
Powrót burz i ulew. Gdzie i kiedy się ich spodziewać
METEO
Media: Rząd Iranu chce wprowadzić zakaz przedłużania rzęs i paznokci
Zakaz dla branży beauty. Wchodzą nowe przepisy
BIZNES
Tusk Nawrocki
TVN24 nieoficjalnie: odbyło się spotkanie Nawrockiego z Tuskiem
Polska
Nowa Zelandia. Policja wierzy, że nagranie z monitoringu przedstawia zaginionego mężczyznę
Ukrywa się z dziećmi od czterech lat. Zdaniem policji widać go na tym nagraniu
Świat
imageTitle
Wielki wyczyn gwiazdora NBA. Dołączył do Kukoca i Ponitki
EUROSPORT
Zorza polarna po raz kolejny pojawiła się nad Węgorzewem (Warmińsko-mazurskie)
Zorza polarna nad Polską. Jest szansa, że dziś się pojawi
METEO
Śmierć rowerzysty w Słupsku. Wjechał wprost pod auto
Rowerzysta nie żyje. "Zjechał nagle na drogę", wprost pod auto
Trójmiasto
Na jezdni leżał mężczyzna
Leżał na jezdni. Nie żyje
Lublin
imageTitle
Fręch definitywnie żegna Nowy Jork
EUROSPORT
Metro Kondratowicza
Utrudnienia w metrze. Pociągi nie dojeżdżały na Bródno
WARSZAWA
Afganistan
Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Ponad 600 ofiar śmiertelnych
METEO
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
Zdobędziesz 10/10? Quiz z wiedzy ze szkoły podstawowej
Polska
Mężczyzna groził kierowcy przedmiotem przypominającym broń
Zapytał "czy jest Polakiem", groził bronią
Łódź
Mastalerek
"Mam nadzieję, że nie zrobiła tego Kancelaria Prezydenta"
Polska
imageTitle
Rybakina niespodziewanie pokonana. Odrodzenie w US Open
EUROSPORT
Mierzawa. wypadek
315 punktów na mapie, każdy oznacza śmierć na drodze
Polska
shutterstock_2344759903
Szykuje się na chaos na lotniskach. Strajk ma potrwać cztery miesiące
BIZNES
imageTitle
Świątek nie zostanie liderką rankingu WTA tuż po US Open
EUROSPORT
Kobieta i dwie dziewczynki znalezione w szambie
Kobieta i jej córki znalezione w szambie, nie przeżyły
Poznań
Donald Trump
Ponad 500 osób na bruk. "Na polecenie prezydenta"
BIZNES
imageTitle
Z czego wynikała zapaść koszykarzy? Trener Polaków wytłumaczył, co się stało
EUROSPORT
"Czarno na białym"
"Czarno na białym" wraca na antenę TVN24 po wakacyjnej przerwie
Polska
Władimir Putin i Donald Trump na Alasce
Putin w Chinach o Ukrainie. "Ustalenia z Trumpem otwierają drogę"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica