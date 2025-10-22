Wyszedł z więzienia i został zatrzymany, musi opuścić Polskę

Włocławek Źródło: Google Earth

Do zatrzymania doszło 19 października we Włocławku, gdzie Straż Graniczna we współpracy z policją prowadziła działania związane z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców.

"Mężczyzna przebywał na terytorium Polski bez ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu. Ponadto jego dane widnieją w wykazie osób, których pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany" - podała Straż Graniczna.

Zakaz wjazdu do Polski

Wobec Libijczyka wszczęto postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydano decyzję o opuszczeniu przez niego Polski bez prawa do dobrowolnego wyjazdu oraz z orzeczeniem 10-letniego zakazu ponownego wjazdu.

"Po zakończeniu czynności mężczyzna został osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Komendant placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wystąpi do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku do czasu wydalenia go z kraju" - poinformowała Straż Graniczna.

