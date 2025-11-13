Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Uczeń zaatakował nauczycielkę. "Została uderzona kilkukrotnie w głowę"

ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Do zdarzenia doszło w Toruniu
W jednej z toruńskich szkół średnich uczeń zaatakował nauczycielkę. - Kobieta została przetransportowana przez służby medyczne do szpitala. Nastolatek został zatrzymany - przekazuje policja.

Do ataku doszło w środę. - Dyżurny Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo został powiadomiony przez dyrekcję jednej z toruńskich szkół średnich o zaatakowaniu nauczycielki przez ucznia - informuje aspirant Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

Na miejsce zdarzenia wysłano patrol policji. - Funkcjonariusze ustalili, że 62-letnia kobieta została uderzona kilkukrotnie w głowę przez 18-letniego ucznia po tym, jak przekazała swoje uwagi do wykonanego przez niego zadania - tłumaczy Bocian.

Nauczycielka trafiła do szpitala, zarzut dla ucznia

W szkole interweniowało pogotowie ratunkowe. - Kobieta została przetransportowana przez służby medyczne do szpitala. Nastolatek został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - przekazuje Bocian.

Jak podają lokalne media, odniesione obrażenia nie są poważne, nauczycielka doznała urazu głowy, ma też rozciętą wargę.

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego to przestępstwo. 18-latkowi grożą nawet trzy lata więzienia. - O wymiarze kary zadecyduje sąd - przekazuje Bocian.

Autorka/Autor: FC/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Toruń Edukacja Kujawsko-Pomorskie Policja
