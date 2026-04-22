Kujawsko-Pomorskie "Plac zabaw podpalił ośmioletni chłopiec" Michał Malinowski

Toruń. Pożar placu zabaw

Do pożaru placu zabaw doszło 14 kwietnia około godziny 15 na ulicy Wyszyńskiego w Toruniu. Straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

- Plac zabaw podpalił ośmioletni chłopiec. Policjanci przeprowadzili w poniedziałek rozmowę z dzieckiem i jego opiekunem prawnym. Te ustalenia zostaną oczywiście przekazane teraz do sądu rodzinnego - poinformowała podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowy policji w Toruniu.

Pożar placu zabaw w Toruniu Źródło: Radny Michał Jakubaszek/Facebook

Szansa na odbudowę placu zabaw

Plac zabaw należy do spółdzielni mieszkaniowej.

- W przyszłorocznym budżecie miasta zabezpieczymy pieniądze na zainstalowanie nowej kamery, podłączonej do miejskiej sieci monitoringu wizyjnego, która znajdzie się na przylegającej działce i swoim zakresem działania obejmie również plac zabaw - zapowiedział Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Wskazał również, że obiekt może zostać odbudowany w ramach budżetu obywatelskiego.

- Spalony plac zabaw nie jest własnością miasta, dlatego nie możemy bezpośrednio uczestniczyć w jego odbudowie. Będziemy jednak trzymać kciuki za zupełnie nowy plac zabaw, który może zostać zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. To realna i najszybsza szansa na wsparcie mieszkańców, a przede wszystkim dzieci z tego osiedla w odzyskaniu ich ulubionego miejsca zabaw - podkreślił prezydent.

