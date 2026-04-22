Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

"Plac zabaw podpalił ośmioletni chłopiec"

|
Pożar placu zabaw w Toruniu
Toruń. Pożar placu zabaw
Według ustaleń policji, to ośmiolatek podpalił plac zabaw w Toruniu. Straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Do pożaru placu zabaw doszło 14 kwietnia około godziny 15 na ulicy Wyszyńskiego w Toruniu. Straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

- Plac zabaw podpalił ośmioletni chłopiec. Policjanci przeprowadzili w poniedziałek rozmowę z dzieckiem i jego opiekunem prawnym. Te ustalenia zostaną oczywiście przekazane teraz do sądu rodzinnego - poinformowała podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowy policji w Toruniu.

Źródło: Radny Michał Jakubaszek/Facebook

Szansa na odbudowę placu zabaw

Plac zabaw należy do spółdzielni mieszkaniowej.

- W przyszłorocznym budżecie miasta zabezpieczymy pieniądze na zainstalowanie nowej kamery, podłączonej do miejskiej sieci monitoringu wizyjnego, która znajdzie się na przylegającej działce i swoim zakresem działania obejmie również plac zabaw - zapowiedział Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Wskazał również, że obiekt może zostać odbudowany w ramach budżetu obywatelskiego.

- Spalony plac zabaw nie jest własnością miasta, dlatego nie możemy bezpośrednio uczestniczyć w jego odbudowie. Będziemy jednak trzymać kciuki za zupełnie nowy plac zabaw, który może zostać zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. To realna i najszybsza szansa na wsparcie mieszkańców, a przede wszystkim dzieci z tego osiedla w odzyskaniu ich ulubionego miejsca zabaw - podkreślił prezydent.

WARSZAWA
Łup za 30 złotych, groźba 10 lat więzienia

Łup za 30 złotych, groźba 10 lat więzienia

Olsztyn
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Michał Jakubaszek/Facebook

Udostępnij:
Tagi:
Toruńpożar
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

