Wolta odeszła 22 września w wieku 40 lat i 8 miesięcy. Do Torunia trafiła 15 lat temu z Łodzi. "22 września zapamiętamy jako jeden z najsmutniejszych dni tego roku. Do Torunia przeprowadziła się z Łodzi 15 lat temu - kawał wspólnego życia, wiele wspomnień i ogromny sentyment do naszej Misi" - poinformował Ogród Zoobotaniczny w Toruniu.

Wolta była najstarszym niedźwiedziem himalajskim spośród wszystkich żyjących w ogrodach zoologicznych zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) skupiającym ponad 400 placówek.

Wolta była najstarszą niedźwiedzicą himalajską w Europie Źródło: Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

"Niestety, zarówno wiek, jak i problemy zdrowotne w ostatnim czasie spowodowały, że nie spotkamy jej już na wybiegu. Sekcja zwłok została przeprowadzona przez lekarzy z Wydziału Weterynarii UMK i zgodnie ze wstępnym protokołem, Wolta miała niewydolność wielonarządową, w wyniku postępujących zmian nowotworowych" - podało toruńskie zoo.

Ogród nie zamierza sprowadzać kolejnego niedźwiedzia. "Na wybiegu, po jego dostosowaniu, zamieszka inny gatunek" - przekazał Ogród Zoobotaniczny w Toruniu.

