Duży pożar na poligonie, kłęby dymu nad miastem
W piątek około godziny 12 do toruńskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze traw na poligonie wojskowym przy ulicy Drzymały.
Jak przekazała młodszy brygadier Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, akcja gaśnicza trwa. Ogniem jest objęte około 10 hektarów terenu.
- Sytuacja nie jest jeszcze opanowana, ale zmierza w dobrą stronę - podała młodszy brygadier Starowicz.
Ogień przeniósł się do lasu, ale jak podkreśliła strażaczka - na ten moment trudno określić, jak bardzo.
W akcji gaśniczej bierze udział 20 zastępów straży pożarnej, około 80 strażaków. Działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
