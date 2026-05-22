Kujawsko-Pomorskie

Duży pożar na poligonie, kłęby dymu nad miastem

Pożar na poligonie w Toruniu
Pożar traw w okolicach Lotniska Chopina
Źródło wideo: Artur/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: KM PSP w Toruniu/Błażej Antonowicz
Pożar na poligonie wojskowym w Toruniu. Płoną trawy, ogień częściowo dostał się również do lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. W akcji bierze udział 80 strażaków.

W piątek około godziny 12 do toruńskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze traw na poligonie wojskowym przy ulicy Drzymały.

Jak przekazała młodszy brygadier Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, akcja gaśnicza trwa. Ogniem jest objęte około 10 hektarów terenu.

Źródło zdjęcia: KM PSP w Toruniu/Błażej Antonowicz

- Sytuacja nie jest jeszcze opanowana, ale zmierza w dobrą stronę - podała młodszy brygadier Starowicz.

Ogień przeniósł się do lasu, ale jak podkreśliła strażaczka - na ten moment trudno określić, jak bardzo.

W akcji gaśniczej bierze udział 20 zastępów straży pożarnej, około 80 strażaków. Działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Michał Malinowski
