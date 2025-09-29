Oddał strzały z długiej broni w kierunku 41-latka

Radziejów. Mężczyzna strzelał z wiatrówki Źródło: KPP w Radziejowie

W piątek (26 września) policjanci z Radziejowa otrzymali zgłoszenie od 41-latka, który poinformował ich, że został dwukrotnie postrzelony w okolice prawej nerki. Do zdarzenia doszło na ulicy Objezdnej.

- Przybyły na miejsce patrol prewencji zauważył mężczyznę trzymającego długą broń, który na ich widok uciekł na klatkę pobliskiego bloku. Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali uciekiniera w jego mieszkaniu. Odebrali mu broń pneumatyczną z lunetą celowniczą - przekazał aspirant sztabowy Marcin Krasucki z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

W mieszkaniu 48-latka policjanci zabezpieczyli 6 jednostek różnego rodzaju broni pneumatycznej oraz pudełka ze śrutem. Mundurowi znaleźli też niewielką ilość marihuany.

- W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Wydmuchał ponad 1,7 promila i trafił do aresztu. 48-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty narażenia osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania środka odurzającego - dodał policjant.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. 48-latkowi grozi do trzech lat więzienia.

- Postrzelony 41-latek po udzieleniu mu pomocy medycznej w szpitalu został wypisany do domu - podkreślił policjant.

