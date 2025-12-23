Uciekał przed policją. Po drodze uszkodził kilka pojazdów

Do zdarzenia doszło w powiecie inowrocławskim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w niedzielę (21 grudnia) na ulicy Niepodległości w Kruszwicy w powiecie inowrocławskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie z nożem, który miał zaczepiać przechodniów.

- Policjanci na miejscu zastali trzy osoby, które przekazały, że gdy siedziały w zaparkowanym samochodzie, podszedł do nich nieznany im mężczyzna. Zaczął szarpać za drzwi, a następnie wybił szybę, grożąc niebezpiecznym narzędziem, oraz używając gazu pieprzowego, zmusił ich do opuszczenie samochodu. Następnie wsiadł za kierownicę i odjechał - przekazała aspirant sztabowy Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

36-latek odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia Źródło: KPP w Inowrocławiu

Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Namierzyli go, jednak ten rozpoczął ucieczkę. Mundurowym udało się odnaleźć porzucony samochód na jednej z kruszwickich ulic, a także dotarli do miejsca, w którym ukrywał się 36-latek.

- Funkcjonariusze otoczyli cały budynek, z którego po chwili wyszedł poszukiwany przez nich 36-latek. Został wówczas obezwładniony i zatrzymany. Był nietrzeźwy. W zajmowanym przez niego mieszkaniu było jeszcze trzech mężczyzn. Wśród nich był 38-letni poszukiwany celem odbycia 78 dni pozbawienia wolności. On również został zatrzymany - dodała policjantka.

