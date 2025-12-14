Przewróciła się ciężarówka z cytrusami. Kilka godzin utrudnień

Ciężarówka z cytrusami przewróciła się w Jarantowicach Źródło: KP PSP w Wąbrzeźnie

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 10.30 na drodze wojewódzkiej numer 534 w Jarantowicach w powiecie wąbrzeskim.

- 19-letni kierowca pojazdu ciężarowego z naczepą, mieszkaniec Mielca, nie dostosował prędkości do warunków ruchu na drodze i doprowadził do przewrócenia pojazdu, który całkowicie zablokowała drogę wojewódzką w Jarantowicach - powiedział starszy aspirant Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.

Utrudnienia w ruchu

Na jezdnię wysypał się cały ładunek z cytrusami. Trasa będzie zablokowana przez kilka godzin.

- Trwają prace mające na celu podniesienie pojazdu i posprzątanie drogi. Policjanci kierują ruchem. Wyznaczono objazdy od strony Wąbrzeźna i Radzynia Chełmińskiego - dodał policjant.

Kierowca był trzeźwy. Z niegroźnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Grudziądzu.

