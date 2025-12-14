Przewróciła się ciężarówka z cytrusami. Kilka godzin utrudnień

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 10.30 na drodze wojewódzkiej numer 534 w Jarantowicach w powiecie wąbrzeskim.
- 19-letni kierowca pojazdu ciężarowego z naczepą, mieszkaniec Mielca, nie dostosował prędkości do warunków ruchu na drodze i doprowadził do przewrócenia pojazdu, który całkowicie zablokowała drogę wojewódzką w Jarantowicach - powiedział starszy aspirant Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.
Utrudnienia w ruchu
Na jezdnię wysypał się cały ładunek z cytrusami. Trasa będzie zablokowana przez kilka godzin.
- Trwają prace mające na celu podniesienie pojazdu i posprzątanie drogi. Policjanci kierują ruchem. Wyznaczono objazdy od strony Wąbrzeźna i Radzynia Chełmińskiego - dodał policjant.
Kierowca był trzeźwy. Z niegroźnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Grudziądzu.
